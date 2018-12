11. Dezember 2018, 22:04 Uhr 400 Euro Schaden Gartenzaun angefahren

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9 und 10.30 Uhr in der Parkstraße in Pöring einen Gartenzaun angefahren. Um den Schaden von etwa 400 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher laut Polizei nicht. Daher sucht die Polizei in Poing, Telefon (08121) 99 17-0, nun Zeugen des Vorfalls.