17. Januar 2019, 21:57 Uhr 25000 Euro Schaden Ablenkung durch Navi führt zu Auffahrunfall

Weil er während der Fahrt auf seinem Navigationsgerät herumgetippt hat, hat ein 43-Jähriger am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der B 12 bei Birkach einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann bei seiner Fahrt in Richtung München offenbar so abgelenkt, dass er nicht bemerkte, dass die Autos vor ihm anhielten. Er fuhr einem Auto ins Heck, durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen noch in einen vor ihm stehenden Pkw geschoben. Beide Beifahrer im Fahrzeug, auf das der 43-Jährige aufgefahren war, wurden leicht verletzt und klagten über Schmerzen im Hals und Rückenbereich. Ebenso ging es dem Fahrer des zweiten Autos. Der gesamte Schaden an den drei Fahrzeugen wurde auf 25 000 Euro geschätzt. Dem Unfallverursacher drohen nun Konsequenzen: ein Bußgeld von 200 Euro und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.