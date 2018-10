1. Oktober 2018, 21:54 Uhr 600000 Euro Fördergeld Zuschuss für Glonner Schulsanierung

Die Marktgemeinde kann auf Zuschüsse für die Sanierung der Mittelschule hoffen: Nach einer Bewerbung für ein kommunales Investitionsprogramm für Schulinfrastruktur wurden 600 000 Euro in Aussicht gestellt. Voraussetzung ist, dass binnen sechs Monaten die konkrete Fördermaßnahme eingereicht wird und alle baulichen Maßnahmen bis Ende 2022 abgeschlossen sind. Daher hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsarbeiten vergeben. Vorgesehen ist neben üblichen Renovierungsarbeiten an dem Gebäude aus dem Jahr 1971 eine energetische Sanierung inklusive Außendämmung und neuer Fenster. Bürgermeister Josef Oswald (CSU) rechnet insgesamt mit Kosten von etwas weniger als zwei Millionen. Da die angeschlossene Grundschule bereits generalsaniert wurde, wäre das Thema Schulsanierung dann wohl lange vom Tisch.