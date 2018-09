25. September 2018, 22:08 Uhr 10000 Euro Beute Unbekannte stehlen teure Baumaschinen

Hochwertige Baumaschinen im Wert von wahrscheinlich deutlich mehr als 10 000 Euro sind die Beute eines Einbruchs in ein Warenlager in Vaterstetten. Zwischen vergangenem Donnerstag und diesem Montag brachen Unbekannte einen Maschinencontainer der Firma Brochier direkt hinter dem Penny-Markt-Parkplatz auf. Die Täter zwickten ein Vorhängeschloss, welches den Verschlussbügel des gelben Baucontainers sicherte, durch und konnten so mühelos die Maschinen aus dem Container holen. Gestohlen wurden unter anderem ein Hilti-Abbruchhammer, ein Schweißgerät, mehrere Flexen sowie Kreissägen. Die Polizei Poing bittet Personen, die dort eventuell beim Spazierengehen verdächtige Beobachtungen an den auffälligen, gelben, Containern gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 zu melden. Vor allem wäre interessant, ob sich dort größere Fahrzeuge, wie Sprinter oder dergleichen befunden haben.