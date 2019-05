6. Mai 2019, 21:57 Uhr Etatberatung Entspannung in der Kasse

Hohenlinden kann nach Rekord-Investitionen in den vergangenen Jahren heuer das Haushaltsvolumen etwas senken. Sorgen bereitet allerdings der Streit um das Baugebiet "In den Reuten III" wegen möglicher Einnahmeausfälle

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2019 samt Stellen-, Finanzplan und Investitionsprogramm einstimmig beschlossen. Er umfasst ein Gesamtvolumen von 10,8 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 14,1 Millionen. Nach der Fertigstellung der seniorengerechten Wohnanlage im vergangenen Jahr ist der Haushalt 2019 trotz diverser Herausforderungen "nicht aufregend", sagte dazu Ludwig Maurer (ÜWH). Dem Bürgermeister zufolge ist das "Zahlenwerk gesund, solide und logisch aufgebaut - Spielregeln wurden eingehalten". Die neue Kämmerin Sabrina Strickrodt habe sich "viel Arbeit gemacht".

Nach Rekordinvestitionen in den vergangenen Jahren für den Bau des historisch größten Gemeinde-Projekts - der Seniorenresidenz auf der Abtwiese und des ersten zentralen Abschnitts der Orts-Erneuerung - ist das aktuelle Haushaltsvolumen unter die Marke von elf Millionen Euro geschrumpft. Zu tun gibt es aber weiterhin genug: neue Baugebiete, Ausbau des Sportgeländes, ein neues Feuerwehrfahrzeug, verbesserte Kinderbetreuung und weitere Schritte der Orts-Neugestaltung. Abgesehen von den Komplikationen um das neue Baugebiet "In den Reuten III" im Südwesten an der B12-Entlastungsstraße sind die Vorhaben aber unproblematisch.

Der Vermögenshaushalt liegt mit 4,1 Millionen Euro um 3,5 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau. Mit 3,3 Millionen Euro sind heuer weniger Investitionen als im Vorjahr geplant, die aus Zuschüssen, Grundverkäufen, Beiträgen und Rücklage finanziert werden. "Die aktuellen Projekte stellen die Gemeindefinanzen vor große Herausforderungen, trotz der historisch niedrigen Zinsen wird der Schuldendienst die finanzielle Handlungsfreiheit einschränken, wichtige Investitionen bleiben aber möglich", teilte Strickrodt dazu mit, sie rechne aber weiter mit einem soliden Steueraufkommen.

Die Kreisumlage schlägt mit 1,6 Millionen Euro zu Buche (Vorjahr 1,5) , für Personalausgaben sind 1,5 Millionen Euro (Vorjahr: 1,4) und für die Förderung der Kindertageseinrichtungen 723000 Euro eingeplant. Für das Baugebiet "In den Reuten III" sind für Grunderwerb und Erschließung 614000 Euro und für die umstrittene Lärmschutzwand 100000 Euro vorgesehen. Zur Sprache kam in diesem Kontext, dass das neue Baugebiet Kopfzerbrechen bereite, weil nach neuen Einwänden von Nachbarn rechtliche Fragen bis hin zu einer Normenkontrollklage geklärt werden müssten. Maurer sagte, er hoffe nicht, dass dadurch das "Einheimischenmodell auf der Kippe" stehe.

Zweiter Bürgermeister Thomas Riedl (CSU) wies darauf hin, dass in den nächsten Jahren etwa die am Sportplatz geplanten und vom Sportverein geforderten Investitionen auch durch eingeplante Verkaufserlöse von mehr als zwei Millionen Euro (2021 im Finanzplan) aus dem neuen Wohnbaugebiet finanziert werden sollen. Bei Verzögerungen oder gar einem Scheitern, müsste eventuell "der Rotstift ausgepackt" werden. Maurer räumte zwar ein, dass es durch die neuen Einwände von Nachbarn Auswirkungen auf die Finanzplanung geben könnte, er "hoffe aber auf Vernunft", weil sonst Einheimischenmodelle in Frage gestellt würden. In einer der nächsten Sitzungen soll die aktuelle Situation im Gemeinderat diskutiert werden: "Eine Normenkontrollklage wurde angedroht, wir wissen aber nicht, ob es dazu kommt", sagte Maurer.

Für den Breitbandausbau, wofür es Zuschüsse gibt, plant die Gemeinde mit 448 000 Euro im Vermögenshaushalt. Für die Straßenbeleuchtung der Ortsmitte und Restzahlungen sind 343 000 Euro vorgesehen. Der Grunderwerb im östlichen Altstockach ist mit 284 000 Euro, der Bau von Wasserleitungen mit 185000 Euro und die Erweiterung des Gewerbegebiets "Niederfeld" mit 90 000 Euro geplant. Die Gemeinde hat 2019 eine Tilgung von 246 900 Euro zu leisten, was bei einer Zuführung von 322700 Euro vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt kein Problem sei.

Im Verwaltungshaushalt wird vorsichtig mit Gewerbesteuer-Einnahmen von 1,3 Millionen Euro (20 Prozent Haushalts-Anteil) gerechnet. Der Einkommensteuer-Anteil soll um mehr als 100 000 Euro auf mehr als zwei Millionen Euro (32 Prozent vom Haushalt) steigen. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt wachsen auch wegen Kinderbetreuung, Krippen, Kindergärten, Mittagsbetreuung und der offenen Ganztagesschule in Forstern an. Nach Mietanpassungen sollen Mieteinnahmen (ohne Schule) von 223 000 im Vorjahr auf geplante 425 000 Euro steigen. Schlüsselzuweisungen steigen von 42 000 auf 89 000 Euro. Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung gehen seit Jahren zurück, 2019 sind noch 50 000 Euro eingeplant. Nach dem Beschluss des Gemeinderats ist 2019 eine Kreditaufnahme von einer Million Euro möglich: "Wenn es nötig wäre könnten wir ein Neudarlehen aufnehmen", sagte Strickrodt dazu. Der Schuldenstand liegt bei 6,7 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3153 Einwohnern ist wegen der Ausgaben für die Seniorenresidenz auf mehr als 2000 Euro gestiegen.