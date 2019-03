20. März 2019, 22:06 Uhr Es gibt wieder Karten Kasperltheater nur für Erwachsene

Dr. Döblingers Kasperltheater - nur für Erwachsene! Wer das gerne sehen möchte, für die Vorstellung an diesem Donnerstag, 21. März, um 20 Uhr in der Grafinger Turmstube aber keine Karten mehr ergattern konnte, darf sich nun freuen: Die bereits ausverkaufte Veranstaltung wurde aus technischen Gründen in den Saal der Stadthalle verlegt. Aus diesem Grund hat der Veranstalter nun noch weitere Karten zur Verfügung. Erhältlich sind diese online unter www.ticket-regional.de, in den Bücherläden in Grafing (Slawik und Braeuer), Kirchseeon und Aßling oder an der Abendkasse. Das Programm mit dem Titel "Das Verschellen der Fernbedienung" führt zurück zu den Ahnen des Kasperl, "zur Ursuppe aller Hanswurschterei, zur Wurzel des Larifari". Tri-Tra-Trallala!