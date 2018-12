10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Erzählperformance Geschichten, die Frauen Mut machen

Die Erzählperformance "La-Loba - auf den Spuren der Wölfin" will Frauen stärken, ihnen Mut machen, die Fährte der eigenen Ur-Natur aufzunehmen: Die drei Erzählerinnen Marina Lahann, Rusydah Ziesel und Silvia Hein verweben Klang, Musik, Wort und bewegte Bilder zu einem eindrucksvollen und berührenden Erlebnis. Die ausgewählten Geschichten, Mythen und Legenden zeigen Wege auf, um die vergessene und verdrängte Verbindung zu unserer ursprünglichen Kraft wieder ins Leben zu holen und manches Verformte zurechtzurücken. Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand in Kooperation mit dem Ebersberger Frauennotruf. Zu Gast ist das Performance-Trio am Donnerstag, 13. Dezember, im Wirtshaus Taglaching. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro in den Hut. Um Reservierung beim Wirtshaus unter der Nummer (08092) 327 32 wird gebeten.