24. März 2019, 21:55 Uhr Erneuerungen in Kirchseeon Schulhaus wird weiter saniert

Die Grund- und Mittelschule in Kirchseeon ist in den vergangen Monaten zu einem modernen Bauwerk herangewachsen. Dennoch gibt es dort nach wie vor Sanierungsbedarf. Nun sollen im südlichen Gebäudeteil umfassende Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, wie der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Demnach soll in der Schule und im Awo-Kinderhort die elektronisch Anlage erneuert werden, um weiterhin den sicherheitstechnischen Anforderungen zu genügen. Aber auch die Klassenzimmer werden generalüberholt. "Die Böden da drin sind teilweise steinalt", sagte Bürgermeister Udo Ockel (CSU). Sie sollen deshalb genauso erneuert werden wie die Deckenunterkonstruktionen. Außerdem sollen die Wände einen neuen Anstrich bekommen. Ersten Schätzungen zufolge werden die Maßnahmen insgesamt etwa 185 000 Euro kosten.