In der Kreisstadt befindet sich bereits das größte Photovoltaik-Kraftwerk des Landkreises, bald könnte das zweitgrößte dazukommen. Dies war nun im Umweltausschuss des Ebersberger Stadtrates zu erfahren. Konkret ging es um die Frage, ob es Konzentrationsflächen für PV-Freiflächenanlagen braucht, Hintergrund ist ein Antrag des Ökostrom-Kommunalunternehmens Eberwerk auf den Bau einer ebensolchen Anlage.

Im Ausschuss wurde gegen die Konzentrationsflächen entschieden, diese gibt es beispielsweise für den Kiesabbau, um die Gruben von bestimmten Bereichen im Stadtgebiet fernzuhalten. Was für Freiflächen-Photovoltaikanlagen aber nicht nötig sei, so das einstimmige Votum im Ausschuss, besser sei es, deren Bau über konkrete Änderungen im Flächennutzungsplan zu steuern. Wie Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) auf Nachfrage mitteilt, ist genau dies in der kommenden Sitzung des Stadtrates am 19. November geplant. Das Gremium soll den Einleitungsbeschluss für eine Flächennutzungsplanänderung fassen. Auch dazu, was konkret beantragt ist, gibt es aus dem Rathaus bereits erste Informationen. Das Eberwerk, der gemeinsame Energieversorger von 19 Landkreiskommunen, will auf einem 1,2 Hektar großen Grundstück Solarpaneele aufstellen. Die Fläche liege an der Bahnlinie Richtung Wasserburg, direkte Anwohner gebe es keine und auch in einem Schutzgebiet liege das Areal nicht: "Es ist eine gewöhnliche landwirtschaftliche Fläche", so der Bürgermeister. Falls sich im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung und Bauleitplanung keine unlösbaren Probleme auftun, will das Eberwerk dort eine Anlage mit einer Spitzenleistung von 750 Kilowatt aufbauen.

Bereits seit dem Jahr 2010 gibt es in Ebersberg ein Solarkraftwerk ähnlicher Größe: Auf der ehemaligen und später renaturierten Kreismülldeponie Schafweide wurden damals 6000 Paneele mit einer Gesamtleistung von 600 Kilowatt aufgestellt. Zwei Jahre später wurde die Anlage auf rund zwei Megawatt erweitert, was dem Stromverbrauch von mehr als 700 Haushalten entspricht.

Dass solche Projekte auch für das Eberwerk interessant sind, war bereits im vergangenen Sommer zu erfahren. Damals suchte der Ökostromanbieter in seinem Newsletter nach Interessenten für neue Solaranlagen. Geworben wurde mit dem Angebot, das Eberwerk übernehme die Projektierung für PV-Anlagen aller Größen. Ausdrücklich seien dabei neben solchen auf Dachflächen auch Anlagen auf freiem Feld gemeint, so hieß es damals seitens des Kommunalunternehmens. Als Vorbild wurde auf die PV-Anlage an der Schafweide verwiesen.

Falls es mit dem neuen Solarpark an der Bahn klappt, würde dieser Teil des sogenannten "virtuellen Kraftwerks" des Eberwerks. Dieses bündelt verschiedene Ökostromproduzenten, etwa das Hambacher Windrad sowie mehrere Biogas- und viele Photovoltaikanlagen und vertreibt genau die Strommenge, welche diese Anlagen gemeinsam erzeugen, im Landkreis. Stand Mitte dieses Jahres liegt die Leistung des virtuellen Kraftwerkes bei rund 20 Gigawattstunden pro Jahr, was rein rechnerisch dem Bedarf von etwa 7000 Haushalten entspricht.