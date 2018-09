12. September 2018, 22:30 Uhr Erkrankung im Organisationsteam Entenrennen fällt aus

Eigentlich sollte am 29. September wieder das Grafinger Entenrennen stattfinden. Auf Grund eines schwerwiegenden gesundheitlichen Ausfalls im Organisationsteam fällt das Entenrennen für dieses Jahr aus. Wie der Grafinger Verein mitteilte, soll es nächstes Jahr dafür wieder ein Entenrennen geben. Die gekauften Lose behalten dafür ihre Gültigkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Lose im Caritas-Zentrum in Grafing, Bahnhofstraße 1, abzugeben und das Geld zurückzuerhalten. Den Termin für das nächste Jahr, so der Verein, wolle man so bald wie möglich mitteilen.