27. März 2019, 21:52 Uhr Erinnerungen an Christine Kaufmann Noch Karten für die Sonntagsbegegnung

Die Autorinnen Nina Ruge und Marie Gräfin Waldburg sowie Hans-Günther Kaufmann, der Bruder der Schauspielerin, werden am Sonntag, 31. März, ihre Erinnerungen an Christine Kaufmann mit den Besuchern der Markt Schwabener Sonntagsbegegnung teilen. Christine Kaufmann war eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die auch in Hollywood Erfolge feierte. Den Durchbruch schaffte sie bereits als Achtjährige, später drehte sie unter anderem mit Rainer Werner Fassbinder und Gottfried Reinhardt. Die Veranstaltung beginnt um 11.15 Uhr im Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben. Eine Anmeldung ist online unter www.winternetz.net möglich.