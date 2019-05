9. Mai 2019, 22:11 Uhr Ergebnisse werden an Politiker übergeben Wahltag für Jugendliche

An zwei Orten können junge Leute unter 18 ihre Stimme abgeben

Die Europawahl rückt näher, ins Wahllokal dürfen bisher nur diejenigen, die ihren 18. Geburtstag schon hinter sich haben. Über eine mögliche Absenkung des Wahlalters wird aber diskutiert. Bei der U18-Wahl haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren schon jetzt die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Die Stimmen werden am Ende des Wahltages ausgezählt und an die Politik übergeben sowie im Internet veröffentlicht. "Kinder und Jugendliche bekommen so eine Stimme, die der Politik zeigt, dass sie endgültig die Wünsche der nachfolgenden Generation nicht mehr übersehen kann", schreibt der Kreisjugendring in einer Pressemitteilung dazu.

Der Wahltag für die Jugendlichen findet bereits am 17. Mai statt, im Landkreis gibt es zwei Wahllokale, beide haben von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Landkreissüden unterstützt das Jig in der Rotter Straße 8 in Grafing den Kreisjugendring. Für den Norden tut dies das Jugendzentrum in der Friedenstraße 3 in Poing. Insgesamt haben sich für Deutschland bisher 1076 Wahllokale angemeldet, davon 248 in Bayern. Teilnehmen dürfen an der Wahl junge Menschen unter 18 Jahren, Herkunft oder Aufenthaltsstatus spielen keine Rolle. Beide Wahllokale sind rollstuhlgeeignet.