22. August 2018, 22:04 Uhr Erfolgreicher Vorstoß Radschnellweg auf Trasse der B 471

Die Bürgermeister von Feldkirchen, Grasbrunn, Haar, Vaterstetten und Putzbrunn haben mit ihrer Idee für einen Radschnellweg im Münchner Osten ins Schwarze getroffen. Wie Haars Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) am Mittwoch sagte, hat der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München eine solche Schnellverbindung an der Bundesstraße 471 in sein Radwegekonzept für die Region aufgenommen. Die Bürgermeister hatten das in Verbindung mit den Überlegungen für eine Autobahnparallele ins Spiel gebracht, die die stark befahrene Bundesstraße entlasten könnte. Sie sind der Überzeugung, dass die Bundesstraße dann herabgestuft und konsequent zurückgebaut werden müsste, um den Verkehr dort wegzubringen. Dann würde sich die Trasse für einen Radschnellweg, für Expressbusse oder gar für eine Stadt-Umland-Bahn anbieten. Welche Radschnellwege im Umland in welcher Reihenfolge realisiert werden, das soll in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden.