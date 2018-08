31. August 2018, 22:19 Uhr Erfolg der Polizei Autoschieber festgenommen

Die Diebe, die in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai in Zorneding und Vaterstetten zwei Autos im Gesamtwert von rund 40 000 Euro gestohlen haben, sind festgenommen. In enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Sachsen hat die Kriminalpolizei Erding eine polnische Diebesbande als Schuldige der Taten ermittelt. Bereits Anfang Juli waren die vier Männer im Alter zwischen 30 und 45 Jahren bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Allersberg festgenommen worden. Sie hatten umfangreiches Equipment für den Diebstahl von Autos dabei. Inzwischen sitzen sie in Ermittlungshaft. Außer den Diebstählen im Landkreis werden den Männern neun Autodiebstähle im Großraum Ingolstadt zur Last gelegt.