31. März 2019, 21:54 Uhr Ereignisreicher Einsatz Ein Streit mit Folgen und eine Verhaftung

Einen ereignisreichen Einsatz hatten am Samstagmorgen die Beamten der Polizei Poing zu meistern. Zunächst wurden die Polizeibeamten nach Vaterstetten gerufen, wo es zu einer Körperverletzung gekommen war. In der Johann-Sebastian-Bach-Straße war eine Feierlichkeit offiziell vom Veranstalter für beendet erklärt worden, die Besucher wurden zum Verlassen der Örtlichkeit aufgefordert. Dieser Aufforderung kam eine Gruppe von jungen Männern nicht nach und es entwickelte sich eine Streit, in dessen Folge ein bislang noch Unbekannter einen 19-jährigen Vaterstettener zunächst würgte und ihm anschließend einen Faustschlag verpasste, sodass diesem ein Stück eines Zahnes herausbrach. Im Anschluss entfernten sich die jungen Männer vom Tatort. Als Beamte der Polizei Poing wenig später eine Gruppe in der Nähe des Tatorts kontrollierten, war der Täter zwar nicht dabei. Dafür traf man einen jungen Mann, gegen den ein offizieller Haftbefehl vorlag. Der 22-Jährige wurde zur Polizei Poing gebracht, von wo aus er schließlich in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim überstellt wurde.