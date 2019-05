2. Mai 2019, 21:57 Uhr Entscheidung revidiert Markt Schwaben stoppt Einstellungsstopp

Der Gemeinderat übernimmt die Empfehlung des Finanzausschusses nicht und genehmigt zusätzliche Stellen für die Verwaltung. Vor allem der Bauhof und die Abteilung für Kanalarbeiten sollen davon profitieren

Von Korbinian Eisenberger , Markt Schwaben

Der Markt Schwabener Gemeinderat hat den Einstellungsstopp in der Verwaltung abgewendet. Entgegen der Empfehlung des Finanzausschusses lehnten die Gemeinderäte den Beschlussvorschlag am Dienstagabend ab. Für die Markt Schwabener Gemeindeverwaltung bedeutet dies, dass wie bisher die Option besteht, bei Bedarf mit dem Einverständnis des Gemeinderats neues Personal einzustellen.

Der Gemeinderat hat damit eine Entscheidung des Finanzausschusses revidiert, was in der Kommunalpolitik eher Seltenheitswert hat. Der Ausschuss war Ende März zu einem sparsameren Urteil gekommen. Die Gemeindeverwaltung hatte insgesamt sechs neue Vollzeit-Stellen beantragt, der Finanzausschuss lehnte jedoch mehr als zwei Drittel davon ab - und empfahl dem Gemeinderat lediglich 1,87 neue Stellen. Nach der Sitzung am Dienstag sollen nun zweieinhalb weitere Stellen dazu kommen - also zwei Vollzeitmitarbeiter, und eine halbe Stelle. Profitieren sollen davon vor allem der Bauhof und die Abteilung für Kanalarbeiten.

Dass der Gemeinderat zu dieser Überzeugung kam, dürfte nicht zuletzt an den Berichten zweier Beschäftigter gelegen haben. Ein Mitarbeiter des Bauhofs berichtete, dass in Markt Schwaben lediglich ein Straßenwärter zur Verfügung stehe, was für die vielen Baustellen im Ort viel zu wenig sei, ganz zu schweigen, wenn der Kollege im Urlaub ist. "Die ganzen Schilder bleiben liegen", sagte der Bauhofangestellte.

Ähnliches berichtete ein Mitarbeiter, der für den Kanalservice im Ort zuständig ist, also wenn in Markt Schwaben Leitungen verstopft sind, neu verlegt werden müssen oder ein Rohr bricht. Um die anfallenden Arbeiten zu meistern, würden viele Aufträge für teures Geld nach außen vergeben. Seiner Beobachtung nach komme es günstiger, einen zusätzlichen Vollzeitmitarbeiter einzustellen.

Im Gemeinderat überzeugten diese Schilderungen überwiegend. Sowohl der Bauhof als auch die Abteilung für Kanalarbeiten dürfen nun jeweils eine zusätzliche Vollzeitstelle besetzen, so der Beschluss. Der Finanzausschuss hatte diese beiden Stellen abgelehnt, unter anderem mit dem Hinweis auf die merklich gestiegenen Personalkosten in den vergangenen Jahren. Der Gemeinderat folgte auch einer anderem Empfehlung des Finanzausschusses nicht. Dieser hatte für das neue Schulzentrum eine 50-Prozent-Stelle für einen Informatiker für ausreichend gehalten, tatsächlich soll nun eine Vollzeitkraft eingestellt werden.

Ein Ende des Markt Schwabener Sparkurses ist trotz dieser Zugeständnisse für die Verwaltung nicht in Sicht. Die Gemeinde zählt schließlich mit zu jenen Kommunen im Freistaat, die hochgerechnet auf die Bevölkerung besonders hohe Schuldenberge aufweisen. Ein Hauptgrund hierfür ist der Neubau der Grund- und Mittelschule, doch auch Altlasten plagen die Gemeindekasse seit Jahren. Auf Grundlage eines Gutachtens des Freistaats über das Einsparpotenzial Markt Schwabens hat die Gemeindeverwaltung ein Konsolidierungskonzept erstellt, das in den kommenden Jahren streng eingehalten werden soll.

Die Gemeinde erhofft sich dadurch, als einzige Kommune Oberbayerns, die einmalige Ausschüttung von einer Million Euro an Stabilisierungshilfe. Und eine Erhöhung der Fördergelder, die der Freistaat zu öffentlich relevanten Projekten beisteuert wie etwa einem Schulneubau. Entscheidend dabei wird sein, inwieweit das Finanzministerium das Bemühen des Gemeinderats um Sparsamkeit anerkennt.

Bei dem Bemühen um Sparsamkeit muss Markt Schwaben in den kommenden Jahren zunächst weiter Schulden aufnehmen. Erkennbar ist das am Haushalt, den der Gemeinderat am Dienstag ebenfalls verabschiedet hat - und hier der Empfehlung des Finanzausschusses folgte. Trotz einer Neuverschuldung um weitere 15 Millionen Euro - die Gesamtschulden der Gemeinde bis Ende 2019 wachsen damit auf 33,9 Millionen Euro an, so die Prognose.

Der seit langem geplante Bau der Grund- und Mittelschule nimmt im Haushalt mit 2,5 Millionen Euro im Gegensatz zum Vorjahr nur mehr den zweitgrößten Raum ein. Die größte Summe ist für die Sanierung des Bauhofs und den Neubau des Wertstoffhofs eingeplant, für beide Projekte sollen insgesamt 5,6 Millionen Euro investiert werden. Weitere wichtige Projekte 2019: Für Kanalmaßnahmen sind 1,8 Millionen Euro vorgesehen, für die Wasserversorgung 1,2 Millionen Euro, Straßenbauarbeitenwerden auf eine knappe Million taxiert, 390 000 Euro sollen in den Hochwasserschutz investiert werden.