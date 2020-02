Bisher baut die Firma südlich des Abfanggrabens Kies ab, in den nächsten Jahren will sie in den Norden vorrücken. Ein 16,7 Hektar großes Areal ist für diesen Zweck vorgesehen, doch zunächst müssen noch etliche offene Fragen geklärt werden.

Seltene Einmütigkeit im Hinblick auf den Kiesabbau in Landsham demonstrierte am Donnerstagabend der Bauausschuss - es blieb ihm aber auch nichts anderes übrig, als einen Antrag der Firma Ebenhöh zunächst abzulehnen. Grundsätzlich lässt der Regionalplan München für den Bereich nördlich des Abfanggrabens einen Kiesabbau zu, wobei das Gebiet bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Das Gelände ist als Vorrangfläche für Bodenschätze gekennzeichnet - der Teufel steckt für den Unternehmer also im Detail.

Im Moment ist der Ebenhöhsche Schwimmbagger noch auf einer knapp sechs Hektar großen Fläche südlich des Abfanggrabens unterwegs, ein Feld von ähnlicher Größe begrenzt die Kiesgrube im Osten und markiert den Abstand zum Wohngebiet Landsham-Moos. Weil sich die Arbeiten dort aber dem Ende zuneigen, will die Firma nun, wie schon lange geplant, den Sprung über den Abfanggraben im Norden machen. 16,7 Hektar groß ist das Gebiet, in dem nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens gegraben werden soll. Zwölf Jahre soll das dauern - und damit der Firma für mindestens diesen Zeitraum das Auskommen in Landsham sichern. Anschließend, so die Planung, dauere es noch einmal drei Jahre, bis das Gelände renaturiert ist. Eine drei Hektar große Halbinsel im Nordosten des dann entstandenen Sees als besondere Schutzzone für Bodenbrüter und Wasservögel inklusive.

Komplizierter als in den bisher ausgebeuteten Bereichen im Süden gestaltet sich für die Firma aber die Logistik. Der Graben und die an seinem Rand entlang führenden Wege müssen überquert beziehungsweise benutzt werden. Beides befindet sich aber im Besitz mehrerer Eigentümer, mit denen der Kiesunternehmer die Nutzung laut Antrag vertraglich vereinbart haben will. Das aber, erklärte der Chef des Plieninger Bauamts Martin Schmidt-Roschow am Tag nach der Sitzung, sei nicht ausreichend. Um die Erschließung des Geländes, die ja immerhin über 15 Jahre funktionieren soll, rechtssicher zu gewährleisten, benötige Ebenhöh eine dingliche Sicherung; eine solche muss beim Grundbuchamt eingetragen sein. "Und die hat er nicht vorlegen können." Die von der Firma geplante Erschließung, die über bereits bestehende Brücken über den Abfanggraben laufen soll, kreuzt außerdem eine Mineralölfernleitung der OVG, die Kerosin von Burghausen zum Flughafen München transportiert, auch hierfür gebe es keinen Nachweis über die unwiderrufliche Nutzung bis zum Ende aller Maßnahmen. Weiter sei der Weg südlich des Abfanggrabens mit vier Metern Breite womöglich zu schmal, um einen Begegnungsverkehr von Lastkraftwagen zuzulassen. Laut Plan seien Ausweichbuchten oder eine Verbreiterung des Wegs nicht vorgesehen.

Abgesehen von den Fragen der Erschließung hat die Gemeinde keine grundsätzliche Ablehnung, in ihrer Funktion als Träger öffentlicher Belange aber doch Einwände formuliert, die den Unternehmer zumindest vor Probleme stellen dürften. Darunter ist die Anregung, den Kiesabbau auf Montag bis Freitag, von 7 bis 20 Uhr zu begrenzen und am Samstag nicht zuzulassen noch die geringste Forderung, zumal das von der Firma Ebenhöh auch bisher nicht anders gehandhabt worden sei, so Schmidt-Roschow. Damit sich die Arbeiten im Untergrund mit Kerosinpipeline vertragen, müssten hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erfolgen, auch darauf hat die Gemeinde in ihrer Stellungnahme hingewiesen - die so ans Landratsamt als Genehmigungsbehörde zurückgeht. Sogenannte Baggermatratzen sollen dafür sorgen, dass die Kieswege durch die LKW-Fahrten- von etwa 100 Lkw pro Tag ist die Rede - nicht zerstört werden. Was für viele Anwohner von Landsham-Moos zu einem Ärgernis werden könnte, wenn der Kiesabbau nördlich des Abfanggrabens beginnt, sind die Lastwagen: Sie teilen sich dann gerade jenen Weg an der Südseite mit Fußgängern und Radfahrern, die hier Erholung suchen. Die Firma Ebenhöh solle dafür Sorge tragen und nachweisen, dass "eine verkehrssichere und konfliktlose Nutzung der Wege für alle Verkehrsteilnehmer" sicher gestellt sei, so heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung, die der Bauausschuss ebenfalls einstimmig abgesegnet hat. Der Ausschuss fordert auch, dass die Firma für eventuelle Gebäudeschäden in der angrenzenden Siedlung aufkommt, falls der Kiesabbau den Grundwasserstand verändern sollte. Das heiße nicht, dass so eine Gefahr unmittelbar bestehe, erklärte Schmidt-Roschow, es gebe ein hydrogeologisches Gutachten, das sich mit dem Thema befasse. "Wir regen es nur an, dass sich das Landratsamt damit auseinandersetzt."

Und schließlich müsse die Firma noch dafür sorgen, dass in einem Bereich östlich des neuen Abbaugebiets aber innerhalb des Abfanggrabens die dortigen Bodenbrüter nicht gestört werden. Die Gemeinde will nämlich genau an dieser Stelle eine Ausgleichsfläche für das neue Gewerbegebiet Landsham V anlegen, in dem Kiebitze und Feldlerchen nisten sollen.