Von Wieland Bögel Ebersberg - Ein neues Angebot für Angehörige von Pflegebedürftigen soll es bald in der Kreisstadt geben. Wie nun im Sozialausschuss des Stadtrates zu erfahren war, ist im Seniorenzentrum Pichlmayr an der Münchner Straße geplant, eine Tagespflege einzurichten. Das Konzept sei in Arbeit, so Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU). Wie Eric Lehmann vom Seniorenzentrum auf Nachfrage erklärt, könnte das Angebot gegen Ende des Jahres verfügbar sein. Allerdings sei man noch in einer eher frühen Phase, sagt Lehmann. Er bestätigt zwar, dass das Seniorenzentrum Interesse habe, eine Tagespflege anzubieten, wie das aber konkret aussehen wird, werde derzeit noch geprüft. Man sei gerade dabei, den Bedarf zu ermitteln, erklärt Lehmann. Weshalb man im Seniorenzentrum darauf hofft, dass sich Interessierte in den kommenden Wochen melden. Wenn einmal klar sei, wie viele potenzielle Interessenten da sind, könne man das Angebot dementsprechend einrichten. Vermutlich werde es sieben Halbtagsplätze geben, genauer könne man es aber erst nach der Bedarfsermittlung sagen. Auf jeden Fall sei das Ganze "eine sehr erfreuliche Entwicklung", sagte der Bürgermeister, "oft sind die Bretter, die man bohren muss, dick, aber oft kommt auch etwas dabei raus". In der Tat hatte man, um im Bild zu bleiben, jahrelang am Brett namens Tagespflege gebohrt. Zum ersten Mal auf der Agenda der Stadträte stand das Thema im Frühling 2017. Damals hatte die CSU auf Initiative der Frauen-Union eine Tagespflege für Senioren gefordert, was im Gremium fraktionsübergreifend befürwortet wurde. Vorbild und Anregung war damals das 2013 in Grafing vom "Pflegestern" ins Leben gerufene Projekt "Seniorentreff". Das Angebot richtet sich an Ältere, die zwar nicht mehr so fit sind, dass sie den ganzen Tag alleine zu Hause bleiben können, aber eben auch noch nicht so pflegebedürftig, dass sie zwingend stationär in einer Einrichtung versorgt werden müssen. Auch in Vaterstetten hat inzwischen eine Tagespflege für Senioren eröffnet, seit März 2018 bietet die Nachbarschaftshilfe diese Art der Betreuung an. Das Konzept ähnelt jenem in Grafing, die Tagesgäste bekommen ein Frühstück es gibt Gedächtniskurse genau wie Musiknachmittage oder Gymnastik.

Im Gegensatz zu stationären Einrichtungen ist die Tagespflege sehr flexibel, die Teilnehmer können tages- oder auch stundenweise kommen. Auch liegt der Fokus eben nicht - oder nicht nur - auf dem Medizinischen beziehungsweise Pflegerischen. Zwar gibt es geschultes Personal, welches den Gästen behilflich ist, etwa wenn diese Mobilitäts- oder andere Einschränkungen haben und auch beispielsweise an die Einnahme von Medikamenten erinnert. Die Umgebung ist aber bewusst so gestaltet, dass die Räume eher Wohnzimmer- oder Cafécharakter haben.

Stadträtin Marina Matjanovski (CSU), die zu den Initiatorinnen des Antrages vor drei Jahren gehört, lobte die Verwaltung dafür, dass sie trotz mancher Schwierigkeiten das Thema Tagespflege immer weiterverfolgt hatten. Denn die Verhandlungen mit möglichen Trägern gestaltete sich nicht ganz einfach. Grund war, dass einige potenzielle Anbieter wegen der schlechten Planbarkeit einer tage- und stundenweise verfügbaren Betreuung erklärten, diese nicht wirtschaftlich leisten zu können.

"Gut, dass wir nun so ein Angebot bekommen", sagte Matjanovski und bekräftigte erneut, wie wichtig ein solches sei. Sowohl als Mittel gegen Vereinsamung älterer Menschen, die so trotz vielleicht eingeschränkten Fähigkeiten Kontakte pflegen könnten und nicht den ganzen Tag zuhause sitzen müssten. Aber auch und besonders als Hilfsangebot für pflegende Familienmitglieder, die ihre Angehörigen für ein paar Tage oder Stunden in gute Hände geben könnten. Gut möglich, dass das nun vorbereitete Angebot nicht das letzte bleibt, vermutete der Bürgermeister: "Mit der Veränderung der Gesellschaft wird so etwas immer wichtiger werden."