Es ist schon seit längerem im Gespräch und soll nun endlich umgesetzt werden: eine öffentliche Toilettenanlage auf dem Eglhartinger Friedhof Neukirchen. Eine solche hatte sich der Arbeitskreis Senioren gewünscht und ist damit im September vergangenen Jahres per Antrag an die Gemeinde herangetreten. Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates konnte Bürgermeister Udo Ockel (CSU) nun die vom Bauamt erarbeiteten Varianten präsentieren. Eine Möglichkeit wäre demnach, die Toilette in einem Nebenzimmer der Aussegnungshalle unterzubringen, das derzeit noch als Pausenraum für die Bestattungsunternehmer dient. Diese Option wäre nicht ganz billig, etwa 33 500 Euro müsste der Markt dafür zahlen. Nicht zuletzt deshalb sprachen sich die Gemeinderäte für eine mobile Lösung aus. Eine solche ist in der Beschlussvorlage mit 25 000 Euro veranschlagt, wird aber noch etwas teurer werden, da der Zugang behindertengerecht konzipiert werden soll. Wo genau der Container am Friedhof aufgestellt wird, ist noch nicht mit letzter Sicherheit geklärt. Das Gremium war dafür, die Toilette in der Nähe der Aussegnungshalle zu platzieren. Dafür müssen aber zunächst noch Verhandlungen mit den Eigentümern des Nachbargrundstücks geführt werden. Fest steht bereits, dass in jedem Fall der Abwasserkanal und eventuell auch die Trinkwasserleitung verlängert werden müssen.