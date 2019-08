Ein Hofcafé mit kleinen Biergarten und Hofladen soll in Birkach auf dem Areal einer früheren Gastwirtschaft eröffnet werden. Der Gemeinderat hat den Bauantrag dazu und zudem vom Antragsteller gewünschte Werbetafeln als Hinweis auf die neuen Angebote bei der jüngsten Sitzung einstimmig zur Kenntnis genommen und dem Projekt zugestimmt. Rund um die frühere Gastwirtschaft sollen in Birkach 13 Stellplätze entstehen. Darüber hinaus hat der Gemeinderat dem Neubau eines Wohnhauses mit acht Wohnungen und mehreren Carports in zentraler Lage an der Hauptstraße in Hohenlinden mehrheitlich zugestimmt. Damit das geplante Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte gebaut werden kann muss zunächst noch ein altes Stallgebäude abgerissen werden.