9. August 2019 Entscheidung im Gemeinderat Leichter zur S-Bahn

Busverbindungen Poing-Pliening sollen 2021 besser werden

Die Busverbindung von Pliening zur S-Bahnlinie S2 soll besser werden - allerdings erst 2021, wenn der bisherige Verkehrsvertrag ausläuft. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, sich an einer Ausweitung des Angebots bei den MVV-Regionalbuslinien 460 bis 464 entsprechend zu beteiligen. Auf der 460er-Strecke Poing-Pliening soll ein zweiter Bus in gegenläufiger Linienführung verkehren, so dass in der Hauptverkehrszeit drei Fahrten statt einer pro Stunde angeboten werden können. In der Nebenverkehrszeit soll es durch die gegenläufige Linie zwei Fahrten pro Stunde geben. Der Verlauf der Linie wird angepasst und zusätzlich der Bahnhof Grub angefahren. Dadurch soll das Problem der knappen Umstiegszeit am S-Bahnhof in Poing entschärft werden. Je nach Fahrtrichtung können die Fahrgäste dann in Grub oder Poing zur S-Bahn wechseln. Von Landsham können sie direkt zum Bahnhof in Grub fahren. Außerdem soll die Betriebszeit der bestehenden Linien 460 und 464 nach Pliening sowie die Linien 461 und 462 in Poing abends verlängert werden. Sie sollen Montag bis Samstag bis 24 Uhr fahren.

Mit bis zu 330 000 Euro wird sich der Plieninger Anteil an den Gesamtkosten etwa verdreifachen, aber wenn der Bus zu jeder S-Bahn fahre, sei das leichter zu merken und werde auch besser genutzt, so Bürgermeister Roland Frick (CSU). "Das wird uns zwar ein bisserl mehr kosten, aber wenn wir von Klimaschutz reden, müssen wir auch etwas tun."