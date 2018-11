23. November 2018, 22:02 Uhr Entscheidung im Ebersberger Stadtrat Mehr Geld für Musik

Die Kreisstadt stockt ihre Förderung für das Musikfestival "EBE-Jazz" auf. Für die alle zwei Jahre, das nächste Mal 2019, stattfindende Konzertreihe, gibt es einen Zuschuss von 5000 Euro, in den vergangenen Jahren waren es 3000 Euro. Dies hat nun der Ebersberger Kulturausschuss ohne Gegenstimmen und auf ausdrückliche Empfehlung des Bürgermeisters beschlossen. "Das sollte man unterstützen, ich finde, es ist eine sehr gute Veranstaltung", so Walter Brilmayer. Außerdem hätten auch die Nachbarn in Grafing bereits einen entsprechenden Zuschuss bewilligt, damit kann das Jazzfestival mit insgesamt 10 000 Euro Zuschuss rechnen. Die Veranstalter hatten die Aufstockung der städtischen Förderung beantragt, weil ihnen eine andere Einnahmequelle nicht länger zur Verfügung steht: Die in den Jahren 2015 und 2017 aus dem Kulturfonds Bayern geflossene Förderung in Höhe von je 12 000 Euro fällt künftig weg, da sie nur zweimal für die gleiche Veranstaltung gewährt wird.