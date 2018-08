27. August 2018, 22:15 Uhr Entscheidung gefällt Jazzfestival geht weiter

Veranstalter planen bereits für 2019 in Ebersberg und Grafing

Das dritte internationale Jazzfestival in Ebersberg und Grafing ist beschlossene Sache: "EBE-JAZZ 19" bringt den Landkreis im Oktober 2019 erneut zum swingen, das haben die Veranstalter nun bekannt gegeben. Nach den ersten beiden erfolgreichen Ausgaben in den Jahren 2015 und 2017 hat die Interessengemeinschaft EBE-JAZZ nun - mit breiter Zustimmung der beiden Bürgermeister Walter Brilmayer und Angelika Obermayr sowie des Landrats Robert Niedergesäß, der wieder die Schirmherrschaft übernimmt - bereits mit den Planungen begonnen.

Der IG EBE-JAZZ, die von der Musikerinitiative Jazz Grafing initiiert wurde, gehören neben dieser und den beiden aus dem Landkreis stammenden Jazzern Martin Zenker und Josef Ametsbichler auch die Musikschule Ebersberg/Grafing sowie der Verein Altes Kino Ebersberg an, der mit seiner Veranstaltungskompetenz und den beiden hervorragenden Aufführungsorten Altes Kino und Alter Speicher in Ebersberg wieder wesentlich zum Gelingen des Festivals beitragen wird. Außerdem tritt der Verein in juristischer, finanzieller und steuerrechtlicher Hinsicht als Veranstalter auf.

Das Festival im Oktober 2019 ist erneut als mehrtägige Großveranstaltung von regionaler und überörtlicher Bedeutung angelegt. Als Aufführungsorte sind die Städte Ebersberg und Grafing vorgesehen, wobei an einer Ausweitung der Locations, vor allem in Grafing, gearbeitet wird. Insgesamt sollen wie schon in den vergangenen Jahren mehr als 3000 Zuhörer angelockt werden. Der Bayerische Rundfunk, der abermals seine Medienpartnerschaft zugesagt hat, wird das Festival durch Ankündigungen bekannt machen, aktuell darüber berichten und auch wieder Konzerte mitschneiden und später ausstrahlen.

Der Programmplan 2019 umfasst etwa 20 Konzerte von professionellen Solisten und Bands nationaler und internationaler Herkunft. Begleitend sollen Veranstaltungen wie Jam-Sessions, Workshops, Filmvorführungen und weitere, auf den Jazz bezogene Events dazu beitragen, dass sich auch junge Menschen und solche Zuhörer angesprochen fühlen, die bisher nur wenig Zugang zum Jazz gefunden haben. Geplant ist zum Beispiel auch eine Ausstellung mit einer jazzverwandten Thematik in den Räumen des Kunstvereins Ebersberg. Die Kosten für das Festival sollen durch drei Einnahmequellen gedeckt werden: Ticketverkauf, öffentliche Fördergelder und privates Sponsoring. Ein detaillierter Finanzplan wird derzeit erarbeitet. Zudem ist eine Website im Aufbau, die dem Stand der Planung entsprechend laufend aktualisiert wird.

Doch die Ebersberger Jazzfreunde müssen sich freilich nicht bis 2019 gedulden: Die aktuelle Sommerpause endet am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr mit einer neuen Ausgabe von "Jazz im Turm" in der Grafinger Stadthalle. Die Jam-Session wird diesmal eröffnet vom Matthias-Bublath-Trio, der Pianist spielt mit Bassist Andreas Kurz und Matthias Gmelin an den Drums.