3. Februar 2019, 22:06 Uhr Entscheidung des Gemeinderats Die Ampel steht auf Rot

Bauprojekt am Spannleitenberg kommt weiterhin nicht voran

Es ist ein Bauvorhaben, mit dem sich der Kirchseeoner Marktgemeinderat wohl noch einige Zeit beschäftigen muss. Dabei wäre alles halb so wild, würde das betreffende Grundstück nicht direkt an der Bundesstraße B304 liegen. Gegenüber des ehemaligen Polizeigebäudes an der östlichen Ortseinfahrt von Kirchseeon soll eine alte Villa abgerissen werden, dafür sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Ein entsprechender Antrag auf Vorbescheid lag dem Gremium bereits im August vergangenen Jahres vor. Da sich die Pläne des Bauherrn inzwischen geändert haben - so sollen jetzt insgesamt 14, statt ursprünglich 16 Wohnungen entstehen - musste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erneut mit dem Projekt auseinandersetzen. Die alten Hindernisse sind aber nach wie vor gegeben.

"An sich ist das Vorhaben unproblematisch", sagte Bürgermeister Udo Ockel (CSU), "wäre da nicht die Erschließung". Die größten Sorgen bereitet dabei die Zufahrt zum Grundstück. Diese mündet den Planungen zufolge direkt in die B304 ungefähr auf Höhe der Ortseinfahrt am Spannleitenberg - einer Stelle also, an der viele Autofahrer ohnehin recht schnell unterwegs sind. Die Gemeinderäte befürchten deshalb eine starke Beeinträchtigung des Durchgangsverkehrs, denn immerhin sollen auf dem Grundstück eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen und drei weitere überirdische Parkplätze gebaut werden. Mit den vorgeschlagenen Lösungen kann man sich bei der Gemeinde nach wie vor nicht so recht anfreunden, ganz im Gegenteil: "Es kam die Anfrage, ob man an der Stelle nicht ein Ampel aufstellen könnte. Da mussten wir uns in der Verwaltung bemühen, nicht schallend aufzulachen", sagte Ockel süffisant. Dieser Vorschlag sei ebenso wenig ernstzunehmen wie ein Verkehrsspiegel an der in diesem Bereich dreispurigen Fahrbahn.

Eine Lösungsmöglichkeit wäre laut Ockel, die Zufahrt so zu nutzen, wie sie im Moment ist. Da könne das staatliche Bauamt wohl wenig dagegen sagen, vermutet der Bürgermeister. Ein weiteres Problem bei dem Bauvorhaben bestünde dann aber immer noch. Auf dem Grundstück stehen einige geschützte Bäume. Nach jetzigem Planungsstand müssten ein paar von ihnen aber gefällt werden. Da die Gemeinde jedoch den Baumbestand, vor allem direkt an der Bundesstraße, schützen will, verweigerten die Räte in diesem Punkt ihr Einvernehmen. Genauso wie bei der geplanten Erschließung im Allgemeinen. Nun ist wieder der Bauherr am Zug, bevor das Wohnprojekt Spannleitenberg das nächste Mal seinen Weg in den Kirchseeoner Sitzungssaal findet.