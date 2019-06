10. Juni 2019, 21:43 Uhr Entlastung für Poings Hauptstraße Neue Schneise in den Norden

Nahe Poings alter Mitte tut sich etwas: Die Bauarbeiten für die Verlängerung der Anzinger Straße haben begonnen, einige alte Gebäude an der Hauptstraße mussten für das Bauprojekt bereits weichen. Die Verlängerung der Anzinger Straße erschließt nicht nur ein neues Wohngebiet, das nördlich der Hauptstraße entsteht, auch eine neue Nord-Süd-Verbindung wird dadurch geschaffen. Die Hauptstraße wird durch den neuen Durchstich entlastet, sie wird künftig gegenüber der Anzinger Straße auch die untergeordnete Straße sein - wer also auf der Anzinger Straße unterwegs ist, hat Vorfahrt. Daher wird auch die Kreuzung mit der Hauptstraße umgebaut, der Platz vor der Kirche soll danach auch etwas einladender aussehen. Herauskommen wird die neue Straße beim Festplatz Am Hanselbrunn, diesen Namen wird das neue Straßenteilstück auch tragen.