17. Juli 2019, 21:37 Uhr Entgegenkommen des Trägers Mehr Betreuungsplätze in Vaterstetten

Kita an der Gluckstraße erweitert ihr Angebot - sofern sie das nötige Personal findet

Noch bevor das Kinderhaus "Kinderland Gluckstraße" in den Räumen der ehemaligen Grundschule im September mit einer Krippengruppe, zwei Kindergartengruppen und einer Hortgruppe in Betrieb gehen wird, hat die Kinderland Plus gGmbH, gegenüber der Gemeinde Vaterstetten signalisiert, das Platzangebot um eine zusätzliche Krippengruppe sowie eine Kindergartengruppe zu ergänzen, sofern das dafür erforderliche Personal bis dahin eingestellt werden kann. Das Kinderhaus hätte damit vom Jahr 2020 an 24 Krippenplätze, 75 Kindergartenplätze und vorläufig 25 Hortplätze, die in den kommenden Jahren auf bis zu 75 Plätze erweitert werden können. Darüber hat die Gemeinde nun in einer Pressemitteilung informiert.

Der Familien-, Kultur-, Schul- und Sportausschuss hatte in seiner Sitzung am 5. Juni beschlossen, dass die Verwaltung aufgrund des von den Eltern gemeldeten Bedarfs Lösungsmöglichkeiten erarbeiten soll, um mindestens eine weitere Krippengruppe und eine weitere Kindergartengruppe im Betreuungsjahr 2019/20 zu schaffen. Das Sachgebiet Familie und Bildung hat daraufhin mit den Trägern der örtlichen Kindertagesstätten gesprochen und diesbezüglich Erweiterungsmöglichkeiten ausgelotet. Von der Bereitschaft des Trägers der Kita in der Gluckstraße, der Gemeinde entgegenzukommen, wurde der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bereits unterrichtet. Bürgermeister Georg Reitsberger bedankte sich dafür, dass die Kinderland Plus gGmbH das Anliegen der Gemeinde schnell aufgegriffen habe. Die Verwaltung prüft nun notwendige bauliche Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen bis zum Jahreswechsel 2019/20 umgesetzt werden und die zusätzlichen Plätze von Jahresbeginn 2020 an zur Verfügung stehen können.

Eltern, die bislang noch keine Zusage für einen Betreuungsplatz haben, können sich über das Elternportal Vaterstetten, das über einen Link auf der Gemeindehomepage zu erreichen ist, anmelden. Die Einrichtung wird derzeit noch unter "Kinderland Parsdorf" geführt.