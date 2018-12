4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Engagierter Nachwuchs Ausgezeichnete Kumpels

Sieben Projekte werden mit dem Förderpreis für Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg geehrt. Auf dem ersten Platz: die "Bikeparkcrew" aus Forstinning

Von Jonas Wengert, Ebersberg

Nein, sie werden das Preisgeld sicher nicht auf den Kopf hauen, sondern komplett in ihr Siegerprojekt fließen lassen, versichert Valentin Scheck. Zusammen mit seinen Kumpels, der "Bikeparkcrew" aus Forstinning, hat der 23-Jährige den ersten Platz beim diesjährigen Förderpreis für Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg gewonnen, der nun im Hermann-Beham-Saal des Landratsamts verliehen wurde. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf einem Teil des Forstinninger Schlittenberges eine Strecke für Mountainbike-Fahrer zu bauen. "Ihr arbeitet dort auf eigene Kosten und leistet einen nachhaltigen Beitrag für die Jugend in eurer Gemeinde", lobte Kerstin Meyer als kommunale Jugendpflegerin und Jurymitglied, bevor Landrat Robert Niedergesäß (CSU) den mit 1000 Euro dotierten Preis übergab.

Möglicherweise habe ja die Erhöhung des Preisgeldes zu dem Zuwachs an Bewerbungen geführt, sagte Niedergesäß mit einem Schmunzeln. Tatsächlich gab es in diesem Jahr gleich 14 Aspiranten auf den Förderpreis. Nachdem sich 2016 nur vier Projekte beworben hatten, wurde entschieden, den Preis künftig nur noch alle zwei Jahre zu vergeben. Damit einhergehend wurde das Preisgeld von insgesamt nun 3000 Euro sogar mehr als verdoppelt. Mit der Auszeichnung wolle man von Landkreisseite das Engagement im Bereich der Jugendarbeit würdigen und honorieren, erklärte der Landrat, immerhin sei "Ebersberg der jüngste Landkreis in ganz Bayern: 20 Prozent der Bevölkerung hier sind zwischen null und 18 Jahren alt".

An den Bikern habe vor allem das hohe Maß an Eigeninitiative beeindruckt, so Meyer. "Dort steht kein Verein im Hintergrund, der alles übernimmt. Die Jugendlichen haben sich selbst einen Platz für ihre Idee gesucht und sich auch im Anschluss um die nötigen Genehmigungen gekümmert." Seit Anfang 2017 arbeitet die Gruppe an einem Park mit Kurven und Schanzen, die Bahn soll sowohl für erfahrene Biker als auch für Neueinsteiger interessant sein. Das Geld komme ihnen nun gerade recht, berichtete Scheck: "Mit den 1000 Euro können wir unsere Ideen verwirklichen. Wir brauchen mehr Erde und Holz. Außerdem haben wir bisher nur eine Schubkarre zu Verfügung, der Rest muss mit Schaufeln transportiert werden."

Insgesamt vergibt die Jury, bestehend aus Vertretern des Kreisjugendamts, des Kreisjugendrings, der Gemeinden und der Katholischen Jugendstelle sieben Geldpreise. Für den zweiten Platz gingen nun 550 Euro an das Projekt "Bauwagen für Purfing". Da die Wege in die Jugendzentren anderer Gemeinden weit sind, soll zukünftig so auch in dem kleinen Dorf selbst ein gemütliches Beisammensein möglich gemacht werden. Einen alten Bauwagen gebe es bereits, und auch alle Bürokratie bezüglich des Stellplatzes sei schon gemeistert, berichtet Meyer, nun gehe es ans Renovieren. Den letzten Platz auf dem Treppchen sicherte sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Ebersberg für die Organisation einer Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 2017. Die Jury lobte die innovativen Ideen der Veranstaltung, etwa ein Zuschauervoting, denn so habe der BDKJ zu einer mündigen und politisch interessierten Jugend im Landkreis beigetragen.

Landrat Niedergesäß würdigte das Engagement der Bewerber für Kinder und junge Erwachsene: "Danke dafür, dass Ihr etwas bewegt und dazu beitragt, dass sich die Jugendlichen im Landkreis Ebersberg wohlfühlen." Dabei seien ausdrücklich auch die Projekte außerhalb der Geldpreise miteingeschlossen.

1. Platz (1000 Euro): Bikeparkcrew Forstinning; 2. Platz (550 Euro): Bauwagen für Purfing; 3. Platz (500 Euro): Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl des BDKJ; 4. Platz (350 Euro): Gaming Event "Awakening"; 5. Platz (300 Euro): Jubiläum 45 Jahre Stamm Barrakuda Pfadfinder Vaterstetten; 6. Platz (250 Euro): Kalenderverkauf und Erlösspende der Anzinger Ministranten; 7. Platz (50 Euro): Bauwagen-Renovierung "Die Wilden Wölfe" der Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN) Zorneding.