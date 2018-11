22. November 2018, 21:54 Uhr Engagement gewürdigt Auszeichnung für Bernhard Winter

Initiator der Sonntagsbegegnungen erhält Regine-Hildebrandt-Preis

Der Initiator der Markt Schwabener Sonntagsbegegnungen und frühere Bürgermeister der Marktgemeinde, Bernhard Winter, wird an diesem Wochenende in Berlin mit dem Regine-Hildebrandt-Preis der deutschen Sozialdemokratie ausgezeichnet. Überreichen wird den Preis Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Mit den Markt Schwabener Sonntagsbegegnungen leiste Winter "einen einzigartigen und über 25 Jahre anhaltenden Beitrag, den Menschen wieder Lust an Politik zu vermitteln", heißt es in der Begründung. Durch ihr Format habe sie es insbesondere geschafft, auch Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen und für ein gesellschaftliches Engagement zu begeistern. Immer wieder sei es gelungen, "in hochkarätigen und tiefgehenden Dialogen Aspekte der deutschen und europäischen Einheit aufzugreifen und weiterzuführen". Seit vielen Jahren gewinnt Winter für seine Reihe hochkarätige Gäste. In diesem Jahr standen sich beispielsweise bereits die Politiker Manuela Schwesig (SPD) und Günther Beckstein (CSU) gegenüber oder Moderatorin Nina Ruge und Abt Johannes Eckert. Auch an diesem Wochenende gibt es eine Sonntagsbegegnung, allerdings am Samstag - schließlich ist der Veranstalter am Sonntag in Berlin.