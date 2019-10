Eine besondere Auszeichnung hat nun der Steinhöringer Willi Daniels erhalten. Ihm wurde im Schloss Fantaisie bei Bayreuth die "Gesundheits- und Pflegemedaille" des bayerischen Gesundheitsministeriums für sein besonderes Engagement für Schlaganfallerkrankte im Landkreis Ebersberg und auch bundesweit verliehen.

Für Willi Daniels ist die Auszeichnung, mit der jährlich Engagierte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich für ihren Einsatz geehrt werden, eine besondere Würdigung seines für ihn selbstverständlichen Engagements. "Wichtig sind primäre und vor allem auch sekundäre Prävention und gute Rahmenbedingungen für Schlaganfallpatientinnen und -patienten. Dabei können auch innovative Entwicklungen helfen, beispielsweise mit Telemedizin oder der Teleselbsthilfe. Dazu, dass sich der Alltag von Betroffenen verbessert, trage ich gerne meinen Teil bei", fasst Willi Daniels seine Arbeit zusammen. Dass diese immer wichtiger werden wird, zeigen Statistiken. Demnach wird zwischen 2015 und 2035 die Gesamtzahl der Schlaganfallereignisse in der Europäischen Union um 34 Prozent ansteigen.

Mit bei der Ehrung dabei waren die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher und stellvertretende Landrätin Magdalena Föstl (CSU). Auch Rauscher, die Vorsitzendes des Sozialausschusses im Landtag, freut sich über die Auszeichnung, wie sie in einer Pressemitteilung betont: "Herr Daniels engagiert sich seit über 20 Jahren unermüdlich in der Schlaganfallhilfe - bei uns im Landkreis, aber auch bundesweit. Egal ob als Gründer einer Online-Selbsthilfegruppe für Betroffene, als Initiator eines Schlaganfall-Hilfsfonds für Patienten in finanzieller Notlage oder als Netzwerker für mehr Aufklärung, Unterstützung und Innovation im Gesundheitswesen - Willi Daniels war immer mit vollem Einsatz dabei." Der andere Grund zur Freude für Doris Rauscher: Die Auszeichnung geht auf einen Vorschlag des 2017 verstorbenen Bundestagsabgeordneten Ewald Schurer zurück, der die Leistungen und das Engagement von Willi Daniels in besonderer Weise gewürdigt wissen wollte.