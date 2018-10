11. Oktober 2018, 21:53 Uhr Emmering Stones der Region

Sie haben einen stattlichen Faneinzugskreis von Landshut bis Rosenheim und inzwischen ganze 50 Jahre Bandgeschichte aus dem Buckel: Die Panzerknacker, die früher mal Separation hießen, feiern heuer, dass sie nun schon seit einem halben Jahrhundert zusammen Musik machen. Am Samstag, 13. Oktober, kommen dazu in der Emmeringer Wirtschaft Bichler, Hauptstraße 24, elf aktuelle und ehemalige Bandmitglieder auf der Bühne zusammen. Der Älteste dürfte dabei Schlagzeuger Jürgen mit 70 Jahren sein. Bei ihrer "Magical History Tour" wollen die Musiker rund um Walter Schäfer noch einmal Höhepunkte der Bandgeschichte aufleben lassen, zum Beispiel die beliebte Anfangsmelodie "Time is tight" von Booker T. & M.G.'s, die sie stets zu Showbeginn spielten. Auch mit der Band Zauberberg pflegt die Truppe eine enge Verbindung, einige Musiker spielten in beiden Formationen. Bandleader Walter Schäfer jedenfalls scheut den Vergleich nicht, dass sie inzwischen so etwas wie die "Rolling Stones der Region" seien.