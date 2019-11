In Emmering gibt es einen weiteren Bewerber für das Amt des Rathauschefs: Der CSU-Ortsvorstand schlägt einstimmig Hubert Rüegg als Bürgermeisterkandidat vor. Die offizielle Nominierung soll am 18. November folgen. Außer Rüegg bewerben sich Claudia Streu-Schütze von den Freien Wählern und Josef Stocker von den Bürgern für Emmering. Dass Rüegg ausdrücklich betont, dass er sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat wünsche, kommt nicht von ungefähr: Mit dem derzeitigen Bürgermeister Max Maier (Bürger für Emmering) ist das gesamt Gremium, inklusive seiner eigenen Fraktion, überkreuz. Durch die Bank hatten sich die Gemeinderäte einen vorzeitigen Rücktritt Maiers gewünscht - freilich ohne Erfolg.

Doch nun rücken ja die regulären Kommunalwahlen näher, und in Rüegg bewirbt sich einer, der die Emmeringer Kommunalpolitik gut kennt. Seit 18 Jahren ist der 52-Jährige bereits im Gemeinderat vertreten. Er habe die Entwicklung der Gemeinde aktiv mitgestaltet, unterstreicht Ortsvorsitzender Klaus Köll in einer Pressemitteilung: "Wie kein Zweiter verkörpert er Erfahrung, Kompetenz und tatkräftigen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger. Er trug maßgebend zu den Entscheidungen für den Bau von Geh- und Radwegen und für den Ausbau der Trink- und Abwasserversorgung bei und kennt Verwaltungsabläufe und kommunale Entscheidungsfindung aus langjähriger Praxis."

Rüegg erinnerte in der Vorstandssitzung an Projekte wie die Baugebiete "Emmering Nord-West" und "Schmiedgarten", für die man den Grundstein gelegt habe. "Diese Vorhaben müssen wir zielorientiert zum Abschluss bringen. Weitere wichtige aktuelle Themen sehe ich in der Kindergartenerweiterung und in der Trinkwasserversorgung. Wir benötigen dringend einen weiteren Brunnen, um die Eigenversorgung für die Zukunft zu sichern, so Rüegg. Der gebürtige Schalldorfer ist gelernter Elektromeister und arbeitet seit 2001 als Führungskraft bei der Krones AG in Rosenheim. Der 52-Jährige ist im örtlichen Vereinsleben verwurzelt, unter anderem ist er im Schützenverein und im Gartenbauverein aktiv.