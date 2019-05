1. Mai 2019, 22:04 Uhr Emmering Feine Oldies

"The Fine is back!", heißt es am Freitag, 3. Mai, beim Bichler in Emmering. Die Oldie-Coverband mit Power und "Finegefühl" legte zuletzt eine längere schöpferische Pause ein, um mit ihrem neuen Gitarristen Jürgen Hofbauer das facettenreiche Repertoire einzuüben. Er ist Lehrer an der Musikschule Rosenheim und ergänzt nun den Sound der übrigen, nicht mehr ganz jungen Musiker: Manfred Lenz, Sänger auch bei der Swingband Jazzica und Chef der Musikinitiative Rosenheim, Alex Mühlbauer an Keyboard und akustischer Gitarre gestählt in diversen Coverbands, Bassist Xaver Spiess, wie der Sänger ein Spross der kreativen Dekade rund um den "Summer of Love" sowie Drummer Christoph Kuchler als das exakte rhythmische Gewissen der Band. Zusammen spannen sie den Bogen von den Beatles bis zu den Rolling Stones, Joe Cocker, Eric Burdon, The Doors, The Kinks, Manfred Mann, Simon & Garfunkel oder Bob Dylan.

Los geht's um 20 Uhr, Eintritt frei.