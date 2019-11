In Grafing

Eigentlich hätten die zwei jungen Eishockeyfans am Freitagabend ihre Heimreise von Grafing glücklich und zufrieden antreten können, schließlich hatte ihr EC Pfaffenhofen gerade mit 4:3 nach Overtime beim EHC Klostersee gewonnen. Dennoch werden die beiden 23-Jährigen den Abend noch lange in schlechter Erinnerung behalten. Als sie nach Abpfiff gegen 22.15 Uhr das Stadion verlassen haben, sind sie laut Polizei von einer Gruppe von bis zu 15 Personen angegriffen worden. Mehrere Zeugen haben den Vorfall offenbar beobachtet - und angegeben, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder der Ultraszene des EHC gehandelt habe.

Eines der Opfer wird mit Füßen ins Gesicht getreten

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind die beiden zunächst verbal bedroht und in der Folge körperlich attackiert worden. Dabei wurde ein Geschädigter, obwohl er bereits am Boden lag, mehrmals mit Füßen getreten. Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius zufolge gingen die Tritte auch in das Gesicht des Opfers. Damit aber noch nicht genug: Den Geschädigten wurden außerdem mehrere Fanutensilien geraubt. Darunter befanden sich auch die etwa sieben mal 1,5 Meter große Zaunfahne sowie mehrere Schwenkfahnen.

Für Milius ist diese Form von Gewalt im Rahmen eines Eishockeyspiels neu. So etwas ist dem Dienstellenleiter zufolge in jüngerer Vergangenheit nicht vorgefallen. "Das ist eine neue Eskalationsstufe." Auch beim Verein selbst kann man sich die Vorfälle nicht erklären. "Bei uns hat es jetzt schon lange nichts mehr gegeben", sagt EHC-Vorstand Sascha Kaefer. Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Derzeit ist man laut Milius gerade dabei, Videomaterial des betreffenden Abends zu sichten. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Täter schnappen werden", so der Ebersberger Polizeichef.

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall

Dazu brauchen die Beamten aber noch weitere Hinweise. Zeugen, die am Freitagabend den Vorfall beobachtet haben, sollen sich deshalb bei der Polizei Ebersberg unter der Rufnummer (08092) 8268-0 melden.