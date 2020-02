Holzhütte im Wald gerät in Brand

Einsatz in Vaterstetten

Eine Holzhütte mitten im Wald ist am Freitagnachmittag in Flammen aufgegangen. Ein 69-Jähriger, der dort seit Jahren wohnte, blieb unverletzt. Mehrere Feuerwehren waren gegen 13.20 Uhr zu dem Waldstück zwischen der Rastanlage Vaterstetten und der Ortschaft ausgerückt, sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern. Die Behausung des Mannes, die außer der zweigeschossigen Hütte aus mehreren Zelten rundherum bestand, wurde aber vollständig zerstört. Die Gemeindeverwaltung hatte offenbar seit Jahren das kleine Camp im Wald geduldet. Der 69-Jährige, der jetzt heimatlos ist, weigerte sich laut Polizei "ausdrucksstark gegen eine alternative Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft". Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.