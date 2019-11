Der traditionelle "MundArt-Abend" des Einrichtungsverbunds Steinhöring am Freitag, 8. November, wartet diesmal mit vielen regionalen Gruppen auf - es spielen die Blech-Bagage aus Ebersberg, die Christopher Stubnmusik 3+1 aus Sankt Christoph bei Steinhöring und die Mühlbacher Saitenmusik aus Heldenstein bei Mühldorf. Einlass in die Mehrzweckhalle des BZ samt Gelegenheit zum Brotzeitmachen ist von 18 Uhr an, um 19.30 Uhr heißt es dann Augen auf, Ohren auf, Ratschen einstellen - d'Musi spuit auf! Der Eintrittspreis beträgt acht Euro (ermäßigt vier Euro) Kartenreservierung ist unter den Telefonnummern (08094) 182-0 oder -123 sowie per Mail an f.wallner@kjf-muenchen.de möglich.