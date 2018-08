12. August 2018, 21:58 Uhr Einmann-Theater im Genussreich Polternder Geheimrat

Schauspieler Michael Lieb wandelt ein wenig grob auf Goethes Spuren

Von Peter Kees, Grafing

Seit mehr als 20 Jahren betreibt der Grafinger Schauspieler Michael Jacques Lieb sein Einmann-Theater Theatro LieBido. Vergangenen Freitag trat er alias Johann Wolfgang von Goethe im Weinlokal Genussreich auf. Und fast alle großen Nummern aus Goethes Œuvre wurden zumindest angespielt. Lieb wählte den gesamten Gastraum als Bühne und bezog die Zuschauer fleißig mit ein. Ein wenig flaumig konnte es einem da schon werden, wenn der Mann auf einen zukam, aus Furcht auf die Bühne geholt zu werden. Die Herrschaften, die als Gretchen herhalten mussten, trugen es aber mit Fassung, es schien ihnen sogar Spaß zu machen.

Als Stegreifgeschichtenerzähler und Clown tritt der Mime häufig in Kindergärten, Schulen, Kliniken und Seniorenheimen auf. Und eben das war ein wenig zu spüren in seinem permanenten interaktiven Bemühen um das Publikum. Polternd, laut, mitunter grob animierte er seine Gäste. Seinem Pathos hätte er aber gerne auch zarte und sanfte Töne entgegenstellen dürfen. Allein es wurde gepoltert. Unterhaltsam war der Abend dennoch, durchaus mit Witz garniert. Da wurde ein wenig Biografisches über den Herrn Geheimrat erzählt, Zeitgenossen wie Schiller herangezogen - ein Gedicht aus dessen Feder vorgetragen. Auch Klaus Kinski und Marcel Reich-Ranicki lies er als imaginäre Figuren erscheinen, letzteren mit einem hübschen Sprachfehler versehen. Einen zu spät kommenden Gast taufte Lieb als Wallenstein und bezog ihn immer wieder in sein Mitmachtheater ein.

Ein einziges Mal hatte der echte Goethe München besucht, in Grafing war er nie. Im Herbst 1786 hatte er sich zu Beginn seiner Italienischen Reise unter dem Namen "Johann Philipp Möller, Kaufmann aus Leipzig" im Gasthof "Zum Schwarzen Adler" in der Münchner Innenstadt eingemietet und soll ein Gedicht auf eine 17-Jährige, genannt Fanny, geschrieben haben. Das adlige Mädchen hatte sich im Januar 1785 von der Münchner Frauenkirche in den Tod gestürzt. Lieb rezitierte das Gedicht, aber auch da keine wirklich empfindsamen Farben.

Unterm Strich wurde viel gedonnert an diesem Abend, hinein in Auerbachs Keller, über Schillers Glocke, bis hin zu einer klamaukigen Trump-Persiflage. Dass im Laufe des Abends auch die Gretchenfrage erklärt wurde, hatte zwar Charme, allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass jedem im Publikum bekannt sein dürfte, was es damit auf sich hat. Schließlich griff der Darsteller noch tief in die Kiste der theatralen Literatur und ließ den Anfang des legendären Shakespeare Monologs "Sein oder Nicht-Sein" hören. Mit großem Gestus und fast sängerischer Stimme. Einen gewissen Reiz hatten die Augenblicke, in denen er seine Rezitationen unterbrach, um die Situation vor Ort miteinzubeziehen. Ein Moment lies übrigens wirklich aufhorchen: als er einen jungen Mann bat, Gitarre zu spielen. Dieser tat's - und endlich waren sie da, die feinsinnigen, zarten und sanften Töne. Sensibilität war auch Goethe wohl kein Fremdwort, konnte er doch wahrlich sein Herz aufs Papier bringen. Wo doch Lieb dessen Affinität zu Frauen andeutete, war es schade, dass er die Marienbader Elegie ausklammerte. Dafür erwähnte er Ulrike von Levetzow, jene letzte Liebe Goethes: Das, was der 80-Jährige nach deren Ablehnung noch in der Kutsche von Marienbad niederschrieb, zählt gewiss zu den ergreifendsten Momenten der deutschen Literatur.