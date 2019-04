5. April 2019, 21:43 Uhr Einigkeit im Jugendhilfeausschuss Weiter mit bewährtem Team

Diakonie Rosenheim bleibt Träger der Sozialarbeit an Schulen

Schulleiter und Pädagogen wollen längst nicht mehr auf sie verzichten, für viele Schülerinnen und Schüler sind sie zu Vertrauenspersonen geworden, denen sie auch mal ihr Herz ausschütten können: die Sozialarbeiter an den weiterführenden Schulen im Landkreis. Auch im zuständigen Jugendhilfeausschuss des Landkreises gab es am Donnerstag keinerlei Diskussion darüber, ob die Sozialarbeit an Schulen generell fortgesetzt wird - denn darüber besteht Konsens. Zu entscheiden gab es lediglich, ob der bisherige Träger, die Diakonie Rosenheim, diese Aufgabe weiterhin übernehmen soll. Und auch hier waren sich alle Ausschussmitglieder einig, dass Kontinuität wünschenswert ist und die Zusammenarbeit mit dem Träger auch nach dem 31. August 2019 fortgesetzt werden soll. An allen Realschulen und Gymnasien im Landkreis ist derzeit eine halbe Sozialarbeiterstelle angesiedelt. Das Projekt bis Ende August 2021 fortzusetzen, wird den Landkreis knapp 600 000 Euro kosten.