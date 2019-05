8. Mai 2019, 22:24 Uhr Einigkeit im Gemeinderat Friedhofsumbau auf Eis gelegt

Eine Million Euro Projektkosten für Markt Schwaben derzeit zu viel

Der Markt Schwabener Gemeinderat hat den Umbau des Friedhofs auf Eis gelegt. Die Maßnahme wird demnach auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Wie auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend deutlich wurde, hat diese Vorgehensweise vor allem finanzielle Gründe. Das Projekt könnte die Gemeinde zwischen einer Dreiviertel Million und einer Million Euro kosten. So zumindest die "erste sehr grobe Schätzung", wie der Dritte Bürgermeister Joachim Weikel (Grüne) am Mittwoch auf Nachfrage erläuterte.

In der Sitzung wurde der Vorentwurf der Planer samt Kostenschätzung präsentiert. Im Markt Schwabener Gemeinderat waren sich die Mitglieder anschließend quer durch alle Fraktionen einig, dass das Projekt warten muss - auch weil es sich um eine sogenannte "freiwillige Aufgabe" handelt.

Hintergrund, dies wurde in der Debatte zum Thema deutlich, ist der neue Sparkurs der Gemeinde. Auf Grundlage eines Gutachtens des Freistaats über das Einsparpotenzial Markt Schwabens hat die Gemeindeverwaltung ein Konsolidierungskonzept erstellt, das in den kommenden Jahren streng eingehalten werden soll. Investiert werden soll nur noch in dringliche Projekte, dazu zählt etwa der Neubau der Grund- und Mittelschule für um die 70 Millionen Euro, bis zu 1100 Schüler sollen darin Platz haben.

Im Vorentwurf der Planer für die Verschönerung des Markt Schwabener Friedhofs soll das Bild der Anlage an der Kirche aufgelockert werden, um einen "parkähnlichen Charakter" zu bekommen, wie Grünen-Gemeinderat Weikel mitteilt. Zu diesem Zweck sollen die Wege erweitert werden und der Baumbestand geändert werden, wobei alte Bäume stehen gelassen werden sollen. Den Plänen nach sollen im Friedhof Pflanzen mit Blüten angesät werden. In den Überlegungen ist zudem eine Ausweitung der Aufenthaltsflächen vorgesehen.

Es gab eine längere Diskussion über die mögliche Veränderung dieser Pläne - etwa über den Miteinbezug der Bahn der Boulespieler in die Umbaupläne des Friedhofs. Über den Kern des Tagesordnungspunkts waren sie sich im Gemeinderat aber einig: Den Friedhofsumbau, so die Ansicht, kann sich die Gemeinde Markt Schwaben derzeit nicht leisten.