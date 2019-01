7. Januar 2019, 21:51 Uhr Einflüsse im Landkreis Stadtführung: Europa in Ebersberg

Am Sonntag, 13. Januar, lädt der Ebersberger Stadtführer Thomas Warg ab 14 Uhr zu einer "europäischen" Stadtführung ein. Warg geht mit den Teilnehmern auf Entdeckungsreise und spürt den europäischen Einflüssen im Landkreis Ebersberg nach, denn fremde Einflüsse haben im Landkreis immer eine große Rolle gespielt. Das beginnt in der Römerzeit und setzte sich in der Völkerwanderung mit dem Zusammenwachsen verschiedener Völker zum Stamm der Bayern fort. Erwähnt werden auch die kriegerischen Zeiten der Hunnen und Schweden. Und auch die Zeit der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg kommt bei der 90-minütigen Stadtführung nicht zu kurz. Der Treffpunkt ist vor dem Ebersberger Rathaus. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro. Die Veranstaltung ist Teil des KBW-Jahresthemas, bei dem ebenfalls "Europa im Landkreis Ebersberg" im Fokus steht.