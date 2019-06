2. Juni 2019, 21:51 Uhr Eine Entscheidung steht an Problem-Kauf unter der Lupe

Gutachten zum Ebersberger Sparkassenbau soll bis zum Juli vorliegen

In der Juli-Sitzung des Kreistags soll eine Entscheidung darüber fallen, wie es mit dem Kreissparkassengebäude weitergehen soll. Das hat Landrat Robert Niedergesäß (CSU) bei einem Pressegespräch angekündigt. Dann soll auch ein Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbands vorliegen, das der Landkreis im August 2018 auf Antrag der Grünen-Fraktion in Auftrag gegeben hatte. Die Recherchen seien abgeschlossen, eine erste Fassung werde in Kürze im Landratsamt erwartet, hieß es bei dem Pressegespräch. Bis Sommer soll die Endfassung des Gutachtens vorliegen.

Die Fachleute des Kommunalen Prüfungsverbands sollten untersuchen, ob, wo und von wem Fehler gemacht wurden, als der Landkreis Anfang 2017 den früheren Hauptsitz der Kreissparkasse gekauft hat, um Teile des Landratsamts dorthin auszulagern - und wie es zu der enormen Kostensteigerung kommen konnte, die sich im Sommer 2018 abzeichnete. Ursprünglich war der Kreis davon ausgegangen, dass das Gebäude, das er für 12,1 Millionen Euro erworben hatte, für 3,3 Millionen Euro zur Außenstelle der Behörde umgebaut werden könnte. Dann stiegen die Kalkulationen auf 6,8, schließlich auf 11,1 Millionen - inzwischen gelten 20 Millionen als absolute Untergrenze für den Umbau. Die Kostenentwicklung, vor allem aber die Frage, wie es mit dem Gebäude und dem Landratsamt weitergehen soll, ist seit Herbst 2018 Thema einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. Eine Option ist nach wie vor, dass der Landkreis das Gebäude für eigene Zwecke umbaut, andere Möglichkeiten sind beispielsweise der Verkauf oder eine Nutzung für Wohnbebauung. Dann allerdings müsste auf andere Weise Platz für die Landratsamtsmitarbeiter geschaffen werden, das vorhandene Gebäude an der Eichthalstraße ist längst zu klein. Die Arbeitsgruppe habe sehr gute Arbeit geleistet, so der Landrat, es gebe "viele gute Ideen", wie es weitergehen könnte.

Unabhängig davon gebe es für die Immobilie immer wieder Kaufangebote, "ohne, dass wir sie im Immobilienscout veröffentlich hätten", so der Landrat. Seit dem Kauf sei das Gebäude im Wert gestiegen, es habe sich also trotz allem um eine gute Investition gehandelt.