14. Februar 2019, 22:18 Uhr Einblick in die Welt der Musik Bühne, ich komme!

Die Musikschule bietet Ende März wieder einen Bandworkshop in Ebersberg an. Mitmachen kann jeder, der gerne singt oder ein Instrument spielt

Von Anja Blum

A one, a two, a one, two, three: Eine Kreativwerkstatt und zugleich Kontaktbörse für Musiker, das möchte der Ebersberger Bandworkshop sein. Mitmachen kann jeder, der gerne singt oder ein Instrument spielt. Erfahrungen in einer Gruppe oder anderweitige Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht erforderlich. "Unsere Erfahrung ist, dass am Ende alle Ängste und Hemmungen unbegründet sind", sagt Wolfgang Ostermeier, bei der Musikschule verantwortlich für den Workshop. "Es geht hier einfach um die Erfahrung, dass es unheimlich Spaß macht, zusammen an Songs zu arbeiten!"

Bereits zum zwölften Mal veranstaltet die Musikschule nun einen Bandworkshop, das Angebot richtet sich aber nicht nur an all ihre Gitarren-, Gesangs- oder Schlagzeugschüler, sondern ist offen für alle, Externe sind jederzeit willkommen. Auch das Instrument, das Alter und die musikalischen Vorlieben sind völlig egal, was zählt, sind alleine die Neugier und der Mut, etwas auszuprobieren. "Letzens habe ich eine Cellistin angesprochen, ob sie nicht mitmachen wolle - die war ganz überrascht", erzählt Ostermeier. "Dabei gibt es im Pop so viele Möglichkeiten, Streicher mit schönen Melodien einzubauen." Apropos Pop: Die Spannbreite des Workshops ist schier grenzenlos, das hat die Vergangenheit gezeigt. Freunde des Death Metal, des Folk oder Jazz sind gleichermaßen dazu eingeladen.

Das Schöne und Spannende an dem Projekt ist, dass nichts muss, aber alles kann: Wer keine Band hat, wird eine finden, wer bereits Teil einer Gruppe ist, darf diese mitbringen, und wer sogar eigene Stücke geschrieben hat, kann hier gemeinsam mit anderen daran feilen.

Zwei volle Tage, heuer am 30. und 31. März, verwandelt sich die Musikschule im Ebersberger Klosterbauhof in ein Bandzentrum, überall wird gespielt und getüftelt. Geleitet wird der Workshop von banderfahrenen Lehrern der Musikschule: von den Schlagzeugern Sebastian Hausl und Maurizio Saccomanno, dem Saxofonisten Hermann Rid und - als Gastdozent mittlerweile fest im Team - Bassist Timo Kresslein. Am Ende gibt es ein krönendes Festival: ein Konzert, bei dem alle Gruppen ihre Songs spielen dürfen. "Aber ganz ohne Leistungsdruck, hier muss niemand irgendetwas abliefern", betont Saccomanno, der den Workshop schon lange als Dozent begleitet. "Die Bands präsentieren nur jene Stücke, mit denen sie sich wohlfühlen, und holen sich ihren Applaus ab."

Damit das ganze funktionieren kann, leistet die Musikschule eine ganze Menge Vorarbeit. Wichtig dafür sind möglichst ausführliche Anmeldungen: Welche Instrumente spielt ein Teilnehmer, welche Vorkenntnisse und Interessen bringt er mit, welche Art Musik möchte er machen? "Diese Infos brauchen wir, um für jeden den richtigen Coach zu finden und die Bands zusammenstellen zu können", erklärt Ostermeier. Die Zahl der Teilnehmer liege erfahrungsgemäß bei etwa 30 Musikerinnen und Musikern, meist kreierten die Verantwortlichen daraus vier Bands. Und das Erstaunliche ist: "Zu mindestens 80 Prozent hat die Chemie bisher immer gestimmt!"

Außerdem bereiteten die Dozenten für ihre Gruppen bereits im Vorfeld passende Arrangements vor, um dann beim Workshop gleich voll kreativ durchstarten zu können. "Und wenn jemand eigene Sachen mitbringt, dann versuchen wir einfach, die richtigen Tipps zu geben", ergänzt Saccomanno. Dieses Angebot gilt übrigens auch über den Workshop hinaus: Wer möchte, kann Kontakt zur Musikschule halten und sich jederzeit Unterstützung holen. Sei es musikalisches Know-How, Hilfe bei der Suche nach einem Proberaum oder in Form von Equipement. Zum Beispiel hat sich die Musikschule einen "Studiowagen" zusammengestellt, einen kleinen Schrank mit allerhand Technik, der ganz unkompliziert qualitativ hochwertige Aufnahmen möglich macht. "Und die kann man dann sogar gleich per Handy verschicken."

Den großen, alten Traum vom Leben auf der Bühne zu verfolgen - dazu möchten die Initiatoren des Bandworkshops ermutigen. "Die Jugendlichen heute sagen oft, sie hätten für dies oder jenes gar keine Zeit, dabei geht es nur darum, Prioritäten zu setzen", sagt Saccomanno. Gerade der neue Queen-Film zeige doch deutlich, "was alles möglich ist, wenn man sich keine Grenzen setzt!" Profimusiker zu werden, das sei mitnichten unmöglich, zumal das Internet jungen Bands heute viel bessere Vermarktungsmöglichkeiten biete als früher. "Da haben wir noch Kassetten beklebt und sie mit bangen Herzen an Plattenfirmen verschickt."

Ein gutes Dutzend Anmeldungen zum Workshop sind bereits bei der Musikschule eingegangen - Wiederholungstäter und Neulinge, vom Acht- bis zum 50-Jährigen, mit E-Gitarre oder Blockflöte. "Und das ist gut so, je bunter es musikalisch wird, desto besser", sagt Saccomanno und grinst.

Bandworkshop der Musikschule in Ebersberg, Samstag und Sonntag, 30./31. März. Gebühr: 90 Euro pro Teilnehmer. Anmeldung bis spätestens 22. Februar unter www.musikschule-vhs.de