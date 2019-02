28. Februar 2019, 21:56 Uhr Ein Zeitzeuge berichtet Wenn Bilder Existenzen retten

Das Rätsel um ein Gemälde im Glonner Rathaus ist vollends gelöst: Die Gemeinde half mit dem Ankauf einem Künstler in Not

Von Clara Lipkowski

Glonn - Das Rätsel um das Bild, das ein Kind in Gelb zeigt, und im Glonner Rathaus hängt, ist gelöst - nun vollends. Im Januar war bereits der Name des Malers identifiziert worden, mittlerweile aber ist auch bekannt, wie das Bild nach Glonn kam: Aufgrund freundschaftlicher Beziehungen in den Landkreis hatte der georgische Künstler 1996 in der Klosterschule ausgestellt.

Das Gemälde zeigt ein Kind in einem gelben Hemd in einer eher bedrohlich-düsteren, kargen Landschaft. Die Arme sind verschränkt hinter oder vor dem Kopf, genau erkennen kann man das nicht, auch die Mimik ist nicht sichtbar. Das Hemd und die kurzen Haare weht der Wind zur Seite. Bürgermeister Josef Oswald hatte das Werk bei Amtsübernahme hängen lassen, auf der Bildrückseite war die Signatur unleserlich: "Givri Waschakidze" oder "Givi Washikadza" rätselte man. Nur dass die Gemeinde 2500 D-Mark dafür gezahlt hatte, so viel verriet die Beschriftung. Daraufhin recherchierte Ortschronist Hans Obermair und wurde im Internet fündig, auf Facebook existiert die Seite "Givi Vashakidze Art". Darin ist vermerkt, dass der Georgier in seiner Heimatstadt Tiflis ausstellte, später unter anderem in Russland, Aserbaidschan, Japan, und Österreich. Nicht richtig war indes die Erkenntnis, der Künstler habe 1996 in München ausgestellt, wie es im SZ-Bericht "Givi statt Giwi" vom 9. Januar hieß. In jenem Jahr hatte der Künstler zwar tatsächlich eine Werkschau, diese fand aber nicht in München, sondern in Glonn statt. Und hier kommt Josef Schmitt ins Spiel: Der damalige Vorsitzende der Glonner Fotofreunde hatte den Künstler, der sich in einer finanziellen Not befand, für eine Schau in die Gemeinde geholt.

"Mädchen in Gelb" von Givi Vashakidze. (Foto: Privat/OH)

Zuvor habe Vashakidze zwei Mal in Grafing ausgestellt, erinnert sich Schmitt, darüber sei der Kontakt mit dem Grafinger Werner Sedlack zustande gekommen. Sedlack beherbergte den Künstler während der Werkschauen, und so wurde auch Schmitt, ein Freund von Sedlack, auf den Georgier und seine Kunst aufmerksam. Neben dem künstlerischem Interesse war auch die Lebenssituation des Malers und seiner Familie in Georgien für Schmitt ausschlaggebend, eine Ausstellung zu organisieren: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 befand sich Georgien im Umbruch. In- und ausländische Kräfte versuchten, ihre Interessen mit allen Mitteln durchzusetzen, bis Mitte der 90er war das Land im Kriegszustand. Vashakidze lebte mit seiner Familie in einem Haus für Künstler, einem Gebäudeteil der Kunstakademie in der Hauptstadt Tiflis, die er stellvertretend leitete. Das Haus wurde in Teilen zerstört - so erzählt es Schmitt, der sich damals mit Vashakidze angefreundet hatte. Nicht nur die private Wohnung, auch das Atelier und Lager wurden - vermutlich von Granaten - getroffen. Etliche Werke verbrannten, auch Bilder seines Sohnes Georgi, ebenfalls Künstler. Die Familie sei dadurch mittellos geworden, sagt Schmitt, alle durchzubringen, war nun unmöglich.

1996 konnten der georgische Künstler Givi Vashakidze (Mitte) und sein Sohn durch eine Verkaufsausstellung in der Glonner Klosterschule ihre Existenz in ihrer Heimat wieder aufbauen. (Foto: Privat/OH)

Die Freunde aus Bayern wollten helfen. Und so organisierten Schmitt und Sedlack eine Ausstellung mit dem erklärten Ziel, möglichst viele Werke zu verkaufen. Ein Jahr lang arbeiteten Vater und Sohn in Tiflis dafür an neuen Gemälden. "Das hat ihnen wieder neuen Lebensmut gegeben", sagt Schmitt. Als alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, flogen die Georgier mit ihren Kunstwerken im Sondergepäck nach Deutschland. Mehr als 30 Bilder hingen dann in der Galerie der Glonner Klosterschule, zur Vernissage kamen etwa hundert Kunstfreunde aus Glonn und Umgebung.

"Am Ende waren bis auf ein oder zwei Werke alle verkauft", sagt Schmitt. Die Idee war geglückt: Die Künstler hatten gutes Geld verdient und konnten mit einer neuen Perspektive abreisen. Vor zwei Jahren ist der Vater in seiner Heimatstadt Tiflis gestorben. An die Geschichte, wie die Glonner ihm halfen, erinnert das "Mädchen in Gelb": Der damalige Bürgermeister Martin Esterl hatte es bei der Ausstellung für seine Gemeinde gekauft und im Rathaus aufgehängt.