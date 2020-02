Mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber wird am Freitag Rupert Voß aus Berganger ausgezeichnet. Der Landtag ehrt mit der Medaille Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für die Werte der Verfassung engagieren. Voß, Schreinermeister, Firmengründer, Sozialunternehmer und Unternehmensberater engagiert sich seit vielen Jahren in seinem Unternehmen und in der von ihm gegründeten gemeinnützigen Organisation "hand in" für sozial benachteiligte Jugendliche. 2003 gründete er die Jugendwerkstatt "Work and Box Company", in dem gewaltbereite und straffällig gewordene Jugendliche therapiert und auf dem Weg zurück in die Gesellschaft begleitet werden.