Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte haben am Sonntag, 1. Dezember, freien Eintritt zum Lokalderby in der Bayernliga zwischen dem EHC Klostersee und dem TSV Erding. Der EHC und die Ehrenamtsbeauftragte des Landkreises, Sabine Meyer laden dazu ein. "Das ist ein Dankeschön an die ehrenamtlich engagierten Landkreisbürger anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts am 5. Dezember", erklärt Meyer. Das Spiel beginnt um 17.30 Uhr im Eisstadion in Grafing, Am Stadion 9. Wer seine Ehrenamtskarte an der Kasse vorlegt, zahlt keinen Eintritt. Informationen zur Bayerischen Ehrenamtskarte unter https://ehrenamt.lra-ebe.de.