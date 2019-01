15. Januar 2019, 22:05 Uhr EGA Weiterer Infoabend zur Landkreismesse

Die Vorbereitungen für die Landkreismesse "EGA 2019 - Lebensart im Landkreis Ebersberg", die vom 3. bis 5. Mai auf dem Volksfestplatz in Grafing stattfinden wird, laufen auf Hochtouren. Das neue Konzept werde von den Gewerbetreibenden sehr gut angenommen, wie die Veranstalter mitteilen. Bereits 80 Prozent der Ausstellungsflächen seien gebucht. Um nochmals einen Überblick über das neue Konzept und die Messeorganisation zu geben, findet an diesem Donnerstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Hotel Schwaiger in Glonn ein weiterer Informationsabend statt. Bürgermeister Josef Oswald wird ein Grußwort sprechen, Projektleiterin Berit Rapp gibt einen Überblick über das neue Landkreiskonzept der EGA und Messeveranstalter Detlef Garthen beantwortet alle Fragen rund um die noch zu vergebenen Ausstellungsflächen. Auch für eine Standbuchung steht Garthen zur Verfügung. Ansprechpartnerin für Fragen zum Konzept ist Berit Rapp unter rapp@ega-lebensart.de. Weitere Informationen zur Landkreismesse gibt es unter www.ega-lebensart.de.