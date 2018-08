9. August 2018, 21:52 Uhr EGA in Grafing Weniger ist mehr

Die Kreisgewerbeschau EGA 2019 in Grafing soll einen Tag kürzer dauern, aber ein umfassendes Rahmenprogramm bieten

Den Bewohnern der beiden Städte im Landkreis Ebersberg sagt man ja eine gewisse Rivalität nach - was die Grafinger indes nicht daran hindert, sich von ihren Nachbarn manchmal etwa abzuschauen. Etwa das neue Konzept der Kreisgewerbeschau EGA, das 2017 in Ebersberg erstmals erprobt wurde. Dieses, da waren sich alle Beteiligten einig, sei ein voller Erfolg gewesen und soll 2019 wiederholt werden. "Wir führen es weiter, angepasst an Grafing", kündigte Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) nun an. Ein Anpassung betrifft die Öffnungszeiten: die bisher immer an vier Tagen stattfindende Messe wird um einen Tag verkürzt.

Dies hatten sich viele der Aussteller gewünscht, im März hatte bereits der Grafinger Arbeitskreis Wirtschaftsförderung darüber beraten. Die Firmen hatten beklagt, dass sie einen Arbeitstag verlören, der zudem auch nicht besonders gut besucht sei. Dem wolle man Rechnung tragen, sagte nun Detlef Garthen, der neue Organisator der Messe: "Am Donnerstag hat doch ohnehin keiner Zeit, hinzugehen."

Daher startet die EGA 2019 am 3. Mai, einem Freitag, mit dem Wirtschaftsempfang der Stadt. Ende ist wie gewohnt am Sonntag. Nicht ganz neu ist, dass die Messe diesmal wieder am Volksfestplatz stattfindet. Dort war sie auch bis 2003 schon, 2007 wurde die Messe, die in zweijährigem Rhythmus zwischen Grafing und Ebersberg pendelt, aufs Wildbräugelände verlegt. Als Grund dafür war damals die angespannte Verkehrssituation rund um Gymnasium und Stadthalle genannt worden. Die besteht zwar weiterhin, besonders bei den Parkplätzen, trotzdem zieht man nun wieder zurück: Denn auch am anderen Standort gab es Beschwerden über die Parkplätze, diese seien schlecht ausgeschildert und auf einem matschigen Feld angelegt gewesen. Auch an der Organisation insgesamt gab es 2015 einige Kritik der Stadträte und Gewerbetreibenden.

Was schließlich zu dem neuen Konzept im vergangenen Jahr geführt hatte. Wichtigste Neuerung ist, dass die Messe übersichtlicher geworden ist. In Ebersberg waren 2017 die Hallen thematisch gegliedert in die Bereiche Handwerk, Handel und Dienstleistung. Außerdem gab es einen zentralen Veranstaltungsort mit Unterhaltungs- und Informationsangeboten sowie Gastronomie.

Diesen zentralen Punkt werde es auch 2019 auf dem Grafinger Volksfestplatz wieder geben, sagte Tim Grebner, Wirtschaftsförderer der Stadt Grafing. Dort soll das Rahmenprogramm stattfinden. Fachvorträge zu den einzelnen Branchen und Ausstellern wird es ebenfalls wieder geben, allerdings diesmal nicht in einem eigenen Vortragszelt sondern in den beiden Hallen. Die größere davon wird nach der Messe stehen bleiben - sie wird zum Bierzelt für das Grafinger Volksfest, das am 24. Mai beginnt. Die Stadt habe Festwirt Anton Kainz gewinnen können, auch bei der EGA die Bewirtung zu übernehmen, sagt Obermayr.

Ebenfalls neu gewinnen können - und müssen - habe man Organisator Garthen. Denn der bisherige Veranstalter, die Erdinger Firma GARH, existiert nicht mehr. Man werde sofort mit der Akquise der Aussteller beginnen, kündigte Garthen an, eine Deadline für eine Bewerbung gebe es nicht: "Wenn einer drei Tage vor Eröffnung kommt, und es gibt noch einen Platz kann er kommen." Garthen rechnet mit etwa 80 bis 90 Ausstellern, möglichst aus dem Landkreis, aber auch darüber hinaus.

Was es künftig weiter nicht geben soll, sind Eintrittspreise - die EGA bleibt für die Besucher kostenlos. Etwa 12 000 kamen 2017 auf die Messe, das entspricht dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Ebenfalls nichts ändern dürfte sich an den Austragungsorten, zwar war im vergangenen Jahr ein dritter Standort im Norden des Landkreises ins Gespräch gebracht worden, woraus aber nichts wurde, wie Obermayr sagt. "Es gab ein Angebot an Markt Schwaben, aber es wurde nicht angenommen."

Auf der Website https://ega-lebensart.de/ gibt es bereits Informationen und eine Anmeldemöglichkeit für Aussteller.