"Die Idee kam vom Autoteiler Ebersberg, die Umsetzung ist mit der Firma Wochermaier gelungen, die Kosten teilen wir uns", freut sich Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU). Worum geht es? Die Aktiven vom Ebersberger Verein Autoteiler möchten ihren Mitgliedern ein Elektroauto anbieten. Dafür allerdings wird eine Lademöglichkeit benötigt, und die sollte nicht bei einem Mitglied zu Hause sein sondern an einer für alle zugänglichen Stelle mit abrechenbarem Anschluss. Das gemeinsame Gespräch mit der Firma Wochermaier und Bürgermeister Brilmayer brachte den Durchbruch. Das Projekt wurde nun vom städtischen Klimaschutzmanager Christian Siebel projektiert, dem AK 2030 und dem Technischen Ausschuss vorgestellt und schon ging es nach einstimmigen Beschlüssen in die Umsetzung.

Noch im Herbst konnten die Tiefbauarbeiten erledigt werden, eine Nutzungsvereinbarung über den Parkplatz musste noch abgeschlossen werden, und schon konnte die Ladesäule in der Wildermuthstraße in Betrieb gehen. "Übrigens können neben dem Autoteiler noch drei weitere Elektroautos betankt werden", so Brilmayer, "entsprechende Wall-Boxen sind vorhanden. Dieses Vorbildprojekt könnte wegweisend sein." Weitere Informationen gibt es unter www.ebersberg.de/energie-umwelt/nachhaltig-mobil.html