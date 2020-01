Discoabende für Menschen mit und ohne Behinderung, das ist das Konzept der "Mindbreakers". Die zwei DJs Christoph Friedrich aus Emmering und Markus Michalik aus Zorneding führen unter dem organisatorischen Dach des Betreuungszentrums Steinhöring ehrenamtlich eine Tradition fort, die bereits seit etwa 20 Jahren besteht. Mit Erfolg: Zu ihren Tanzveranstaltungen kommen regelmäßig bis zu 300 Menschen aus der ganzen Region. Am Samstag, 18. Januar, findet die Mindbreakers-Party das erste Mal in Ebersberg statt, und zwar im barrierefreien Saal der Sieghartsburg (neben der Trattoria Italiana). Das Motto lautet "Happy New Year", los geht's um 19 Uhr, alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

"Mindbreakers", der Name soll zum Umdenken anregen, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenführen. Dafür engagieren sich DJ Silk (Friedrich) und DJ Marek (Michalik). "Einerseits geht es darum, Menschen mit Behinderung etwas zu bieten, das sie sonst nur schwer bekommen können", erklärt Friedrich. "Und auf der anderen Seite steht der Inklusionsauftrag: Bei normalen Veranstaltungen mischen sich Behinderte und Normalos kaum. Bei uns aber schon - weil wir den Spieß umdrehen!" Sprich: Bei den Mindbreakers sind Menschen mit Handicap in Überzahl. Das besondere an diesen Abenden sei vor allem die Stimmung, erzählt der DJ. "Wer einmal erlebt hat, welche Freude an solchen Abenden herrscht, vergisst das so schnell nicht mehr. Die Leute kommen rein, essen vielleicht kurz was, und dann geht es ab, ohne Pause. Unser Publikum tanzt, springt und singt zu wirklich jedem Song." Die Mindbreakers spielen alles querbeet, aktuelle Charts, Partyhits, Rock, House und Elektro. "Aber alles Mainstream, so dass jeder was damit anfangen kann."