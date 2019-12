Ein ganz besonderes Singer-Songwriter-Konzert bietet der Ebersberger Kunstverein am Freitag, 6. Dezember, in seiner Galerie im Klosterbauhof: einen Benefizabend zugunsten eines Schulküchen-Projekts in Nepal von Feed 5000. In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Karma-Flights haben es sich die Musiker zur Aufgabe gemacht, für Kinder in Not zu spielen. Das Duo Ground Swimmer sorgt mit Blues-Rock, berührenden Balladen und tanzbarem Folk schon lange für Furore. Flonoton wiederum präsentiert reim-intensive deutsche Texte, die viel Melancholie, aber auch genauso viel Humor beinhalten. Helga Brenninger aus Dorfen hat sich ganz der Mundart verschrieben. Ihre Botschaft: Man sollte mehr Sonne in die Herzen lassen, "dann wäre die Welt heller und freundlicher". Saskia, eine der Initiatoren von Feed 5000, wird die Musiker ab und an mit ihrer Geige begleiten und von dem Hilfsprojekt erzählen. Los geht's um 20 Uhr, es herrscht Barbetrieb. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.