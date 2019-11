Aktzeichnen nach Modell (diesmal männlich) kann man beim Ebersberger Kunstverein wieder am Sonntag, 10. November, von 11 bis 13 Uhr. Dabei handelt es sich nicht um einen Kurs, jeder Teilnehmer übt für sich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos gibt es per Mail an info@kunstvereinebersberg.de oder unter (0172) 147 88 30. Das Aktzeichnen findet einmal im Monat statt.